Bambini piccoli si calmano più con abbraccio di genitore rispetto a quello di un estraneo

Uno studio pubblicato il 7 aprile sulla rivista iScience ha esaminato le risposte della frequenza cardiaca nei bebè, scoprendo qualcosa di veramente insolito: i pargoli di età inferiore a un anno sembrano calmarsi di più durante un abbraccio dal genitore rispetto ad un abbraccio da uno sconosciuto.

"Come la maggior parte dei genitori, adoriamo abbracciare i nostri figli", afferma il primo autore dello studio Sachine Yoshida della Toho University di Tokyo, in Giappone. "Sappiamo anche che i bambini adorano essere abbracciati dai loro genitori. Ma ciò che ci ha sorpreso come scienziati è quanto poco sappiamo dell'abbraccio."

Per iniziare a esplorare questo nuovo studio, i ricercatori hanno esaminato le risposte della frequenza cardiaca nei neonati aventi meno di un anno durante un abbraccio. "I bambini di età superiore ai quattro mesi hanno mostrato un aumento degli intervalli del battito cardiaco durante l'abbraccio da parte dei loro genitori rispetto a quello di sconosciuti", afferma Yoshida. Anche "i genitori hanno mostrato un elevato aumento del battito cardiaco abbracciando i loro bambini. Abbiamo scoperto che sia i bambini che i genitori si rilassano abbracciando".

Genitori e bimbi hanno mostrato un aumento durante un abbraccio in quello che è noto come "Intervallo R-R" (RRI) sull'elettrocardiogramma, il tempo tra una particolare forma d'onda che misura l'attività elettrica del cuore (il tempo aumentato indica una frequenza cardiaca rallentata). "Il tuo bambino ama essere abbracciato e ama il modo in cui lo abbracci", aggiunge Yoshida. "Anche se non possono parlare, riconoscono i loro genitori attraverso vari metodi genitoriali, incluso l'abbraccio, sopratutto dopo i quattro mesi."