I bambini puniscono gli adulti... con lo sguardo! Ecco il bizzarro studio

Un nuovo ed affascinante studio, pubblicato su Nature Human Behaviour, afferma che anche in età preverbale i bambini sono in grado di riconoscere e discriminare comportamenti moralmente sbagliati, condannandoli con lo sguardo.

Se un bambino ancora non parla, come può "punire" un adulto? Con lo sguardo. Ecco la conclusione a cui sono arrivati alcuni ricercatori tra cui lo psicologo Yasuhiro Kanakogi dell'Università di Osaka in Giappone.

La ricerca è stata condotta su 24 bambini (12 maschi e 12 femmine) mediante l'utilizzo di vari strumenti in grado di tracciare i tempi di fissazione e la direzione dello sguardo dei piccoli partecipanti. È stato creato un video ad hoc, nel quale un individuo picchiava letteralmente un suo rivale.

La particolarità del compito, risiede nella possibilità da parte dei bambini di eliminare con lo sguardo uno tra i due adulti. Ciò è stato reso possibile tramite particolari software in grado di registrare il tempo in cui il soggetto fissava il monitor, andando ad evidenziare chi eliminare.

I risultati non lasciano molti spazi a dubbi: in un numero di volte significativamente maggiore, i bambini tendevano ad "eliminare" l'aggressore anziché la vittima. Ciò porta ad ipotizzare che anche in tenera età, riusciamo a distinguere ciò che è giusto da ciò che invece non lo è. Tutto ciò dimostra ulteriormente, che la moralità potrebbe essere innata nell'essere umano, e non solo acquisita dal contesto socio-ambientale.

"Dato che questo comportamento è presente nei più piccoli, è probabile che gli esseri umani abbiano acquisito un comportamento morale durante il corso dell'evoluzione" afferma lo stesso Kanakogi.

Ecco inoltre come sarà utilizzata l'intelligenza artificiale, per decifrare il pianto proprio dei bambini.