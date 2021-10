I bambini che fanno ridere i compagni sono i più intelligenti, secondo uno studio

Tutti noi abbiamo avuto il compagno che riusciva sempre a far ridere l'intera classe ed era considerato il più "divertente" dell'intera scolaresca. Molto probabilmente potresti essere tu stesso. Bene, secondo uno studio, questi soggetti potrebbero essere stati i più intelligenti della classe.

L'abilità nel fare ridere e l'intelligenza generale sono strettamente collegate nei bambini in età scolare, secondo una ricerca pubblicata sull'International Journal of Humor Research (è un ottima cosa, poiché ridere fa bene alla mente e al corpo).

"I genitori e gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli che se i loro figli o studenti fanno spesso umorismo di buona qualità, è molto probabile che abbiano un'intelligenza straordinaria", ha dichiarato Ugur Sak, autore principale dello studio e ricercatore dell'Università di Anadolu.

Una parte molto interessante dello studio ha scoperto che l'umorismo dei bambini viene utilizzato in modo diverso da quello degli adulti. "Mentre l'umorismo è spesso usato per l'intrattenimento dagli adulti, i bambini lo usano principalmente per l'accettazione da parte degli altri", continua Sak nel comunicato. "Pertanto, la natura dell'umorismo tra adulti e bambini è diversa".

Come hanno fatto gli esperti a determinare chi fosse più intelligente e allo stesso tempo più divertente? I ricercatori hanno fatto valutare a degli esperti le didascalie che 217 ragazzi delle scuole medie hanno scritto per una serie di dieci cartoni animati. Qui si è scoperto che gli studenti con maggiori capacità di ragionamento verbale e misure di intelligenza più generalizzate erano anche i più divertenti.

Lo studio potrebbe essere un ottimo modo per misurare i progressi degli studenti a scuola e trovare nuovi modi per migliorare la loro istruzione. A proposito: ecco perché ai bambini non piacciono le verdure.