Bambini a scuola con i GPS, aumenta la sorveglianza del Governo Cinese

La scorsa settimana 17.000 bambini delle scuole elementari della città cinese di Guangzhou hanno ricevuto in regalo dal governo locale uno smartwatch dotato di localizzatore GPS in grado di conoscere in tempo reale la loro posizione. I funzionari sostengono che si tratta di una nuova iniziativa per aumentare la sicurezza.

Il quotidiano cinese Guangzhou Daily sottolinea che si tratta del primo passo nel programma governativo che mira ad aiutare i genitori a tenere traccia dei luoghi in cui si trovano i figli, ma la stampa internazionale ha mostrato non poche perplessità a riguardo in quanto potrebbe aumentare ulteriormente la sorveglianza da parte del Governo Centrale.

Fino ad ora, 8.000 bambini hanno attivato gli orologi, che secondo lo sviluppatore BeiDou hanno una precisione di localizzazione di dieci metri.

I funzionari di Guangzhou hanno intenzione di espandere il programma a 38.000 persone. L'obiettivo è riuscire a monitorare anche gli anziani.

Lo smartwatch invia i dati agli smartphone dei genitori, permettendo loro di capire in tempo reale cosa stanno facendo i figli e se potrebbero trovarsi nei guai.

La scelta è destinata a far a lungo discutere, e si aggiunge ai sistemi di sorveglianza lanciati di recente dalla Cina, che si serve anche del riconoscimento facciale per sorvegliare i propri cittadini. Cosa ne pensate?