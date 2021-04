I bambini dei sopravvissuti di Chernobyl non mostrano mutazioni genetiche

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science, a 35 anni dal disastro di Chernobyl, i ricercatori hanno finalmente risposto ad alcune delle domande più importanti riguardanti le conseguenze a lungo termine dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Nel documento di ricerca viene mostrato che i figli di coloro che sono stati colpiti dalla catastrofe non mostrano alcun danno al DNA, con livelli di mutazioni genetiche che corrispondono a quelli della popolazione generale. Nel dettaglio, sono stati sequenziati i genomi di 130 individui nati tra il 1987 e il 2002, da genitori esposti alle radiazioni in seguito all'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl.

In una dichiarazione, l'autore dello studio, il Dr Stephen J. Chanock ha spiegato che "consideriamo questi risultati molto rassicuranti per le persone che vivevano a Fukushima al momento dell'incidente nel 2011. Si sa che le dosi di radiazioni in Giappone sono state inferiori a quelle registrate a Chernobyl". Insomma, una buona notizia ogni tanto.

Un altro studio sulla rivista Science, invece, ha cercato di determinare il meccanismo con cui l'esposizione alle radiazioni ionizzanti aumenta il rischio di un tipo di cancro chiamato carcinoma papillare della tiroide. Dopo l'esplosione della centrale, infatti, migliaia di persone hanno sviluppato questi tumori, ma il legame tra radiazioni e cancro non è mai stato completamente chiarito.

Il sequenziamento ha chiarito che una grande percentuale di tumori in entrambi i gruppi era causata da una mutazione della proteina chinasi attivata da mitogeno (MAPK). A proposito di Chernobyl: lo sapete che nelle colture sono stati trovati livelli pericolosi di radiazioni? Mentre un giorno le rovine del sito potrebbero diventare patrimonio dell'UNESCO.