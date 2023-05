Un bambino di 9 anni ha trovato un dente di mammut nel giardino della nonna

Mentre le aziende creano carne di mammut in laboratorio, una famiglia dell'Oregon è rimasta sbalordita quando il mese scorso il loro bambino di 9 anni ha scoperto un antico dente di mammut fossilizzato nel terreno di sua nonna.

Jeremiah Longbrake giocava beatamente nell'area boscosa dietro la casa di sua nonna nel sud dell'Oregon. Mentre era alla ricerca di rocce interessanti, ha dichiarato di aver visto qualcosa che sembrava un pezzo di legno pietrificato sotto la terra di un torrente.

Poiché credeva fosse solo uno strano legno, ha deciso di riportarlo a casa di sua nonna per mostrarlo a sua madre, Megan Johnson. Naturalmente nessuno aveva minimamente idea di avere trovato un fossile di oltre 10.000 anni fa.

"Quando me l'ha portato per la prima volta, inizialmente ho pensato che fosse una specie di legno pietrificato con un quarzo che lo attraversava", ha affermato la madre. "E poi, ho avuto modo di guardarlo, e sono tipo, beh, non ho mai visto niente di simile prima, quindi questo è davvero diverso... Ci sono alcune aree curve e si intreccia quasi come delle caramelle a nastro".

Immediatamente, come potete vedere dalle immagini nel link in calce, ha deciso dunque di pubblicare le foto del bizzarro oggetto su Facebook sperando che i suoi amici avessero potuto identificarlo. Poco dopo in parecchi hanno iniziato a commentare che non sembrava affatto legno; sembrava uno strano dente.

Johnson ha contattato diversi archeologi e paleontologi che hanno confermato non solo che la strana roccia fosse un dente, ma anche che si trattasse di un antico fossile di mammut. A quanto pare, dopo il recente ritrovamento di un tesoro vichingo in un campo di grano ecco l’ennesima scoperta “fortuita”.

"Pensavo che avrei potuto camminare su un corpo di mammut morto o un uomo delle caverne", ha affermato candidamente il bambino.

Sebbene Longbrake non sappia ancora cosa fare con il dente, anche se probabilmente lo terrà per un po' per poi donarlo ad un museo, è pronto a giurare che sicuramente non lo lascerà a suo fratello maggiore.