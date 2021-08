Le bambole sessuali ultra realistiche stanno diventando un problema: ecco perché

La tecnologia e il consumismo hanno portato alla creazione di tantissimi tipi di oggetti atti a soddisfare i bisogni di tutti o indirizzati a delle nicchie specifiche. Un esempio è dato dalle bambole sessuali che, a differenza di quelle gonfiabili, stanno diventando giorno dopo giorno sempre più realistiche. É un problema?

Secondo l'avvocatessa Madi McCarthy e la preside, nonché professoressa di diritto, Tania Leiman della Finders University di Adelaide, in Australia, quello delle "bambole del sesso robot" è un mercato che deve essere tenuto d'occhio. Sono diversi gli esperti legali che stanno iniziando a chiedersi come dovrebbe essere regolamentato questo mercato.

Gli esperti legali di tutto il mondo, infatti, sono preoccupati per il modo in cui l'ascesa di queste bambole sessuali iperrealistiche stia diventando "eticamente complicato".

"Questi sviluppi tecnologici, uniti alla crescente domanda e alla preoccupazione del pubblico, suggeriscono che i responsabili politici australiani si troveranno probabilmente di fronte a richieste di regolamentazione dei robot sessuali in futuro", afferma l'articolo sulla questione, pubblicato da McCarthy e Leiman sulla rivista The Bulletin: The Law Society of SA Journal.

Nel documento l'argomento viene preso seriamente e le due professioniste analizzano attentamente pro e contro di un mercato di questo tipo. Dal momento che i robot sono così realistici - alcuni modelli più avanzati sono perfino in grado di sbattere le palpebre, sorridere e lamentarsi - l'opinione pubblica è preoccupata, tra le tante cose, dal troppo realismo che oggettifica la figura della donna.

"Qualsiasi regolamentazione sui robot sessuali richiederà quindi un delicato bilanciamento degli interessi individuali nell'autonomia e nella privacy nella propria casa", afferma infine l'articolo. Insomma, sicuramente un argomento davvero complicato e spinoso, ma che sottolinea come l'avanzare della tecnologia possa creare alcune "zone grigie" legali ed etiche.

L'argomento, inoltre, è stato toccato anche in diversi romanzi e opere fantascientifiche e sci-fi.