Questo bambù sta per fiorire per la prima volta in 120 anni ed è una bruttissima notizia

Una pianta che decide di fiorire solo una volta ogni 120 anni. Sì, avete capito bene, un secolo e due decenni. Questo è esattamente ciò che fa un tipo di bambù noto come henon, o Phyllostachys nigra var. henonis. Nonostante il vegetale muoia poco dopo aver fiorito, potrebbe portare gravi conseguenze per l'ambiente e l'economia.

Gli scienziati non hanno molte opportunità di studiare questo fenomeno, dato che l'ultimo grande evento di fioritura è avvenuto nel lontano 1908. Tuttavia, nel 2020, un gruppo di ricercatori dell'Università di Hiroshima ha scoperto una pianta che ha deciso di anticipare un po' le cose, fiorendo in anticipo (a tal proposito, ma perché cresce così velocemente?).

La scoperta potrebbe sembrare entusiasmante, ma i risultati dello studio sono tutt'altro che rassicuranti. La squadra ha scoperto che il prossimo evento di fioritura potrebbe essere un vero e proprio disastro per la produzione di bambù e per l'ambiente in generale. La pianta non ha prodotto semi vitali e la produzione di germogli si è interrotta dopo la fioritura (non è comunque la pianta che cresce più veloce di tutte).

Inoltre, non è stato osservato alcun tipo di riproduzione asessuata. Questi risultati gettano un'ombra sul futuro del bambù henon in Giappone, poiché sarà molto difficile far rigenerare la specie dopo la fioritura. E non è solo la produzione ad essere a rischio; anche l'impatto ambientale potrebbe essere significativo, portando a cambiamenti drastici nella vegetazione e nella copertura del suolo.