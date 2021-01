Il ban di Donald Trump dai social ha causato un crollo della disinformazione online

Dopo il ban di Donald Trump da Twitter diverse altre piattaforme tra cui Facebook, Twitch, Discord, Reddit, Snapchat, Shopify e così via hanno deciso di seguire l’esempio e provvedere allo stesso modo. Una ricerca svolta in seguito ha svelato un dato molto interessante: la disinformazione online negli USA è diminuita del 73%.

A svelarlo è il centro di ricerca Zignal Labs, il cui studio è stato citato dalla testata americana The Washington Post. Secondo il report, nello specifico sarebbe la quantità di fake news e dichiarazioni false riguardanti le elezioni statunitensi a essere diminuita vertiginosamente: Zignal ha infatti esaminato conversazioni che riguardavano frodi, macchine hackerate, schede manomesse e altre cospirazioni, notando che sono scese da 2,5 milioni di menzioni a 688.000 non solo su Twitter ma su molti social network.

I siti in questione sono stati monitorati a partire da tre giorni dopo le rivolte a Capitol Hill e un giorno dopo il ban del tycoon statunitense da Twitter, ovvero dal 9 gennaio, per una settimana intera. Nello stesso periodo anche diversi sostenitori di spicco e alleati di Trump sono stati bannati dalle piattaforme social, da Micheal Flynn a Sidney Powell, passando anche per la figura chiave di QAnon – movimento cospirazionista già preso di mira dai social – Ron Watkins.

In generale, inoltre, gli hashtag riguardanti le rivolte nella capitale statunitense sono crollati del 95%, portando quasi alla scomparsa di frasi come “March for Trump”, “Fight for Trump” o “Hold The Line”. Insomma, il provvedimento sembrerebbe essere stato parecchio efficace per arginare la diffusione di notizie false in materia elettorale.

Tra le piattaforme pro-Trump colpite maggiormente c’è anche Parler, famoso social network conservatore messo offline direttamente da Amazon dopo avere staccato la spina al servizio hosting.