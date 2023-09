Dal ban governativo degli iPhone in Cina agli USA che chiedono spiegazioni a Huawei

In un periodo in cui si fa riferimento al peggior semestre del mercato smartphone degli ultimi 10 anni, continuano a tenere banco anche in questo ambito le tensioni tra Stati Uniti d'America e Cina. A tal proposito, in poche ore sono emerse due questioni non di poco conto, riguardanti rispettivamente Apple (ma non solo) e Huawei.

Come riportato anche da The Verge e Wall Street Journal, nel caso della società di Cupertino ciò a cui si fa riferimento è il ban della Cina per l'uso degli iPhone a livello governativo. In parole povere, i cinesi stanno "rispondendo", seppur in modo limitato, a mosse simili messe in atto in precedenza dagli Stati Uniti d'America.

Per intenderci, ora ai funzionari delle agenzie governative cinesi è vietato fare uso di iPhone o in generale di altri "smartphone stranieri". Non è possibile portare questi dispositivi in ufficio o utilizzarli per lavori governativi. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre la dipendenza del Paese dalla tecnologia straniera, nonché di rafforzare la Cina a livello di cybersecurity (oltre ovviamente a evitare che dati sensibili finiscano nelle mani di Governi stranieri).

Nel frattempo, come riportato anche da PhoneArena e SCMP, sempre nella giornata del 6 settembre 2023, il Governo USA vuole vederci chiaro sul nuovo chip Huawei. I più attenti tra di voi sapranno infatti che è da poco stato annunciato Huawei Mate 60 Pro. Quest'ultimo non uscirà dalla Cina, ma ha attirato l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo anche per via del ritorno di un chip Kirin. Più precisamente, si fa riferimento a Kirin 9000s, su cui in realtà non sono stati rilasciati troppi dettagli.

Sembra però che quest'ultimo sia legato a SMIC, nonché a un processo produttivo a 7nm. Tra l'altro, non manca il supporto al 5G. Una situazione inedita dall'ormai ben noto ban subito da Huawei relativamente agli Stati Uniti d'America, motivo per cui questi ultimi sono ora intenzionati a scoprire di più in merito a eventuali violazioni del ban.

Infatti, per via di quest'ultimo Huawei non può ottenere chip da chi fa uso di tecnologia americana per la produzione, salvo che gli USA non concedano una licenza speciale (cosa che però non è avvenuta per i chip 5G). In parole povere, al brand cinese è precluso l'accesso a macchine EUV, cosa che rende particolarmente complessa la produzione di un chip 5G a 7nm. Certo, produrre quest'ultimo senza una macchina EUV non è impossibile, ma si tratterebbe di un processo particolarmente complesso e dispendioso (anche in termini di tempo).

Ecco dunque che, secondo le fonti, Jake Sullivan, U.S. National Security Adviser, afferma di voler conoscere l'esatta composizione del nuovo chip Kirin. Nel frattempo, gli analisti si stanno interrogando su quanto l'uscita di Huawei Mate 60 Pro possa ridurre le vendite di iPhone in Cina: le stime fanno riferimento a una possibile riduzione fino al 38%. Restrizioni o no, quel che è certo è che le tensioni tra Stati Uniti d'America e Cina continuano a tenere banco, anche in ambito Tech.