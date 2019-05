Il ban di Huawei costerà milioni di dollari a Google

Google potrebbe avere molto da perdere dal ban imposto da Trump ai prodotti Huawei. Il mancato utilizzo della licenza commerciale di Android da parte del produttore cinese causerà infatti perdite rilevanti, derivanti dall'assenza di servizi Google.

Ma facciamo un passo indietro per capire meglio il motivo dei mancati guadagni. Google distribuisce due versioni del sistema operativo, una con licenza commerciale, l'altra con licenza Open Source. Fino a questo momento Huawei ha impiegato la versione commerciale di Android al di fuori della Cina, contenente il Play Store e applicazioni come Gmail, Chrome e YouTube.

In Cina invece Huawei utilizza la variante Open Source, visto che Google e le sue applicazioni sono bandite. Dopo l'ordine di Trump la casa cinese non potrà più installare Android in versione commerciale nei nuovi telefoni e dovrà quindi ricorrere a quella Open Source, con conseguenze pesanti per Google.

Huawei è infatti il secondo più importante produttore di smartphone al mondo, nonché l'unico nella Top 3 ad aver fatto segnare, dall'inizio del 2019, vendite in netta crescita. Google, grazie alla licenza commerciale di Android, incassa milioni di dollari all'anno derivanti dall'utilizzo delle sue applicazioni sugli smartphone Huawei. Ottiene infatti introiti dalle pubblicità presenti su Chrome e YouTube, come anche dalla vendita di applicazioni del Play Store. Difficile stimare quale sarà l'impatto effettivo, Google non ha mai comunicato in via ufficiale i guadagni derivanti dal suo sistema operativo, ma nel 2016, grazie alla causa con Oracle, qualche dato è venuto fuori.

Il mercato nel frattempo è cresciuto, per cui i numeri sono decisamente più alti oggi, ma all'ora gli introiti del robottino verde erano stimati a 31 miliardi di dollari all'anno. Il mancato utilizzo della versione commerciale di Android da parte di Huawei si ripercuoterà quindi sulle casse di Google, rimane però impossibile fare stime attendibili sul danno economico per il colosso dei motori di ricerca.