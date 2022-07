Il ban di Huawei presenta il conto: ecco quanto dovranno spendere gli USA

Sono passati ormai tre anni da quello storico e controverso ban inferto da Trump a Huawei. Nonostante un percorso in salita, però, il brand è riuscito a riprendere in mano il suo destino: ma siamo sicuri che il conto l'abbia pagato soltanto Huawei?

La notizia del giorno, infatti, riguarda una diretta conseguenza di quella fatidica decisione del Governo USA, cui seguì, un anno fa, la decisione della FCC di smantellare e sostituire l'infrastruttura di rete creata con attrezzature Huawei e ZTE per garantire copertura nelle zone rurali.

Si tratta di una decisione che ha già presentato il conto in prima istanza, con lo stanziamento di 1,9 miliardi di dollari per metterla in atto. Tuttavia, negli ultimi mesi questa cifra è lievitata sino ai 4,9 miliardi attuali, un conto salatissimo presentato dalla Presidentessa della FCC Jessica Rosenworcel.

Secondo quanto riportato da Reuters in questi giorni, infatti, la FCC avrebbe bisogno di ulteriori 3 miliardi per portare a termine la completa rimozione delle apparecchiature Huawei e ZTE dalle zone rurali dal momento che gli 1,9 miliardi iniziali coprirebbero appena il 40% dei costi che dovrebbero sostenere gli operatori.

Gli stessi operatori, attualmente, potrebbero congelare i lavori di rimozione fino al completo rimborso delle spese da sostenere.

Ricordiamo che, giusto nelle ultime settimane anche l'azienda è tornata a parlare dell'argomento, sostenendo che Huawei senza sanzioni avrebbe superato Apple già da tempo.