Ban Huawei: ZTE è già passata per una situazione simile e ha risolto grazie a MediaTek

Il ban di Huawei da parte degli Stati Uniti d'America è sicuramente stata la notizia della settimana in ambito di smartphone. Si sono ovviamente spese innumerevoli parole in merito a quanto accaduto e la situazione è ancora piuttosto confusa. Tuttavia, può essere interessante andare ad analizzare quanto accaduto in passato a ZTE.

Infatti, quest'ultima azienda cinese aveva già subito il ban degli Stati Uniti d'America nel 2018, come fatto notare anche da The Verge nell'articolo titolo "Huawei può realizzare uno smartphone senza l'aiuto degli USA?". In particolare, i colleghi d'oltreoceano affermano quanto segue: "Si tratta di una situazione insolita in un'industria fiorente nel commercio internazionale, ma che non è del tutto senza precedenti. La compagnia telefonica cinese ZTE è stata brevemente bandita dagli Stati Uniti nel 2018, cosa che aveva bloccato la sua capacità di importare prodotti da società statunitensi come Google, Qualcomm e Dolby".

Insomma, ZTE è già passata per una situazione simile, anche se chiaramente la situazione è un po' diversa anche solo per la differenza di forza mediatica del brand. Tuttavia, per cercare di comprendere i possibili scenari futuri della vicenda Huawei-USA, è interessante capire come la succitata compagnia cinese sia uscita da questi problemi nel 2018. Ebbene, "per far fronte alla perdita di Qualcomm, che forniva i chip Snapdragon, ZTE ha concluso un accordo con MediaTek, una società con sede a Taiwan. Dopo alcuni mesi, il Presidente Trump ha posto fine al divieto e ha affermato che troppi posti di lavoro sarebbero stati persi".

Insomma, possibile che Trump ritenga che il ban a ZTE tolga troppi posti di lavoro mentre quello a Huawei (azienda molto più grande) no? Non possiamo ovviamente saperlo, ma le recenti dichiarazioni che parlano di un possibile accordo con la Cina lasciano intendere che il Presidente degli Stati Uniti d'America potrebbe star "solamente" cercando di ottenere condizioni più vantaggiose.

Uno dei molti scenari possibili potrebbe quindi essere il seguente: Huawei potrebbe stringere accordi con MediaTek (che collabora con ARM, ma è comunque un'azienda taiwanese di terze parti) nell'attesa di trovare un accordo con gli Stati Uniti d'America, in modo che tutto torni alla normalità. Insomma, quella riportata in questa notizia è solamente un'ipotesi tra le molte emerse in questi giorni. Cosa succederà in futuro? Staremo a vedere.