Ban TikTok-WeChat, giudici e aziende chiedono chiarimenti: 'Il ban è troppo vago'

Ormai è ufficiale: gli Stati Uniti vieteranno TikTok e WeChat a partire dal 20 settembre 2020 sia su Android che iOS. Ma ci sono dei dettagli che non convincono alcuni giudici come Laurel Beeler, pronta a richiedere un rinvio del ban in quanto l’ordine esecutivo attuale sarebbe “troppo vago”.

Ricordiamo ciò che Wilbur Ross, segretario al commercio dell’amministrazione Trump, ha dichiarato in una nota: “L'azione di oggi dimostra ancora una volta che il presidente Trump farà tutto ciò in suo potere per garantire la sicurezza nazionale e proteggere gli americani dalle minacce del Partito Comunista Cinese”. Ebbene, stando a quanto riportato da GizChina non solo secondo la Beeler ma anche secondo alcuni suoi colleghi e diverse aziende americane le giustificazioni di “sicurezza nazionale” sarebbero troppo vaghe per ordinare un ban definitivo a entrambe le app.

A sollevare queste preoccupazioni sono stati proprio i cittadini americani e utenti di WeChat, che in seguito ai primi ordini esecutivi firmati da Donald Trump ad agosto si sono subito mobilitati per avere ulteriori chiarimenti. Addirittura, alcuni cinesi americani avrebbero creato l’organizzazione no profit WeChat Users Federation of America per discutere assieme la possibilità di fare causa al Presidente degli Stati Uniti, dato che l’app di messaggistica cinese sarebbe tra le più utilizzate dai cittadini originari del paese del Dragone.

Il governo statunitense poi ha risposto tramite un documento ufficiale affermando che il ban non andrà a colpire gli utenti che scaricheranno WeChat per motivi personali o di lavoro, ma la natura stessa del divieto è tanto complessa che pure aziende come Apple si erano dette pronte a boicottarlo. Inoltre, l’amministrazione Trump avrebbe aggiunto che gli utenti di WeChat non possono fare causa al presidente e obiettare contro la sua autorità nel campo delle decisioni per la sicurezza nazionale: “Non è solo perché non possono utilizzare le loro applicazioni preferite che un gruppo di utenti di social media può sostituire il giudizio soggettivo del presidente con il proprio giudizio soggettivo.”

È a questo punto che Laurel Beeler e altri giudici si sarebbero mossi contro la decisione del governo statunitense, presa secondo loro soltanto per “mancanza di fiducia” e motivi commerciali, e avrebbero richiesto ulteriori analisi non solo riguardo il ban di WeChat ma anche quello di TikTok. Sarà interessante osservare come si evolverà la vicenda, anche se, dati i presupposti, si prospetta soltanto una conferma finale il 20 settembre con la rimozione delle app dagli store.