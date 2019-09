Il ban di Xtream Codes non ferma i rivenditori del pezzotto: IPTV in vendita su Facebook

Il blocco di Xtream Codes, arrivato al termine dell'Operazione Eclissi di qualche settimana fa, non ha in alcun modo frenato il fenomeno dell'IPTV e pezzotto. Nelle ultime ore infatti alcuni rivenditori sarebbero tornati all'assalto degli utenti dopo qualche giorno di silenzio.

E se a ridosso della penultima giornata di Serie A avevamo parlato della vendita effettuata tramite Whatsapp, rivelata da Il Mattino che parlava di possessori del pezzotto che sarebbero riusciti a godersi la "larga vittoria del Napoli a Lecce e la doppietta della Ferrari a Singapore", oggi vari siti parlano di un fenomeno che nelle ultime ore avrebbe registrato un aumento esponenziale.

Su Facebook Marketplace infatti hanno fatto la loro comparsa vari rivenditori, che sarebbero riusciti ad aggirare l'algoritmo del social network non specificando nè nel titolo, tanto meno nell'oggetto o immagine il contenuto della vendita. Il pezzotto è riconoscibile da una fotografia contenente i loghi dei principali campionati e coppe trasmesse, a cui spesso vengono aggiunti anche gli stemmi di squadre come Juventus, Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e simili. In alcuni casi i prezzi sarebbero addirittura inferiori a quelli denunciati dalla Guardia di Finanza, e si parla di "soli otto Euro" per guardare tutto.

L'operazione di qualche giorno fa quindi non sembra aver scoraggiato i rivenditori.