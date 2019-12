Ma quale banana da 120.000 dollari: OnePlus 7T Pro è vera arte!

Negli ultimi giorni è salita agli onori delle cronache "Comedian", la "banana attaccata con lo scotch al muro", l'opera dell'artista italiano Maurizio Cattelan, l'uomo che tempo fa si era tatuato in fronte il logo di Huawei P20. Chiaramente l'ironia del Web non poteva mancare, ma in pochi si aspettavano una "risposta" da OnePlus.

Ebbene, come potete vedere sulla pagina Facebook ufficiale dell'azienda cinese, la società ha deciso di ironizzare sull'opera di Cattelan, pubblicando una foto in cui si vede uno smartphone OnePlus 7T Pro appeso al muro con lo scotch. Il post è accompagnato dalla seguente descrizione: "Base d'asta 120.000€. Nota bene: non commestibile". Insomma, ogni riferimento è puramente casuale.

Infatti, l'opera di Cattelan, esposta all'Art Basel Miami Beach, è stata acquistata qualche giorno fa proprio per una cifra pari a 120.000 dollari. In seguito alla notizia, l'artista David Datuna ha staccato la banana dal muro e si è fatto filmare mentre la mangiava, come potete vedere dal video presente in calce alla notizia.

Dopo l'accaduto, Maurizio Cattelan ha dichiarato ai microfoni de Il Corriere della Sera: "Ci sarà sempre qualcuno che tira giù un mio pupazzo, mi ruba un cesso d'oro o si mangia la banana, tutto ciò alla fine aiuta una certa narrativa che ruota attorno al mio lavoro".