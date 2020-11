Le banane potrebbero presto scomparire per sempre dalla circolazione: ecco perché

Poiché esiste principalmente solo una gamma limitata di diversità genetica nelle banane, minacce come parassiti e malattie possono essere estremamente pericolose per questo delizioso frutto. Aggiungiamo all'equazione alcune minacce come la siccità, e abbiamo tutti i requisiti per la loro scomparsa.

Inoltre, come ben sappiamo, questi frutti non hanno semi. Per questo motivo la loro conservazione a lungo termine è limitata; vengono conservati in tre modi: come piantine all'interno delle provette, mediante crioconservazione (conservati quindi a bassissime temperature) e piantate vive in campi speciali.

Oggi un'ampia varietà di banane selvatiche (diverse da quelle di oggi) cresce ancora nelle numerose foreste pluviali della Nuova Guinea. Tuttavia, poiché la deforestazione e gli incendi danneggiano sempre di più le foreste tropicali e subtropicali di tutto il Pacifico meridionale, rischiamo di perdere sia gli antenati che il possibile futuro del frutto.

Un team di scienziati ha raccolto 31 grappoli di 8 specie diverse nella loro ultima spedizione in queste zone. I campioni raccolti sono stati delicatamente trasportati all'International Musa Germplasm Transit Centre (ITC) in Belgio, dove i campioni della banca genetica saranno meticolosamente conservati. È fondamentale continuare ad accumulare numerose specie di banane, così per migliorare la resa delle piante e la loro resistenza a parassiti e malattie.

Grazie a queste specie gli esperti potranno adattare il frutto per resistere a future siccità e, soprattutto, malattie. Insomma, in sostanza un giorno gusto e aspetto delle banane potrebbe essere differente da quello di oggi.