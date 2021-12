Banca centrale russa verso il ban degli investimenti in criptovalute: causano instabilità

Il pugno duro della Cina contro il mondo crypto, attuato dalla Banca Centrale del Dragone lo scorso settembre, troverà un seguito negli amici russi. Secondo report recenti, i funzionari della Banca Centrale Russa vorrebbero vietare gli investimenti in criptovalute in quanto reputati eccessivamente instabili e pericolosi per l'economia nazionale.

Stando a quanto riferito da Reuters nella giornata odierna, la Banca di Russia ora sarebbe in una fase di dialogo con gli operatori del mercato ed esperti del mondo crypto per decidere come operare in tale settore da ora in avanti. Una fonte contattata dall’agenzia di stampa ha parlato di un possibile ban verso i nuovi acquisti di criptovalute ma non le transazioni precedenti. Un’altra fonte, invece, ha affermato che la posizione della Banca Centrale ora è di un “rifiuto completo”.

La Banca di Russia, in risposta a una richiesta di commento di Reuters, ha affermato che attualmente sta soltanto preparando un rapporto consultivo, con l’intenzione di esprimere la sua posizione sulla questione nel corso delle prossime settimane. Non sono noti, tuttavia, ulteriori dettagli.

Certo è che in Russia c’è uno scetticismo notevole nei confronti delle criptovalute: per il governo di Mosca le risorse digitali hanno status legale, ora come ora, ma potrebbero essere utilizzate per riciclare denaro o finanziare il terrorismo. Insomma, sono della stessa veduta del Partito Comunista Cinese. Resta quindi un settore da monitorare, soprattutto in quanto il volume annuale delle transazioni crittografiche effettuate dai russi è di circa 5 miliardi di Dollari e si prospetta un importante aumento futuro.

Nel frattempo, gli esperti del mondo crypto hanno dato le loro previsioni per il 2022.