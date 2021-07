Banca Intesa Sanpaolo bersaglio di nuova campagna di phishing: attenti alle mail!

Oltre alla nuova campagna di phishing su PayPal, ora a quanto pare i soliti malintenzionati del caso hanno dato il via a un'altra pericolosa campagna ai danni dei clienti di Banca Intesa Sanpaolo: la Polizia Postale stessa ha segnalato il problema mostrando una delle e-mail false a nome dell’istituto bancario giunta a una potenziale vittima.

Lo screenshot da smartphone della mail in questione è disponibile in calce all’articolo e ci permette di comprendere la nuova strategia adottata dai malintenzionati: per cercare di sottrarre le credenziali di accesso al conto bancario dei clienti Intesa Sanpaolo, essi hanno strutturato la e-mail aprendola subito con una dichiarazione “furba” relativa a una presunta partnership dell’istituto bancario con la Polizia Postale.

Nello specifico, citiamo la parte interessata: “Siamo lieti di informarvi che abbiamo finalmente stretto una partnership con la Polizia Postale in risposta agli attacchi ai sistemi bancari degli ultimi anni. Il tuo account dovrebbe essere aggiornato il prima possibile per adottare misure di sicurezza per prevenire ulteriori usi impropri delle tue carte”. Apparirà poi una casella verde su cui si può cliccare, ma che porta a una pagina falsa identica a quella di Banca Intesa Sanpaolo nella quale si richiede di inserire i dati personali e/o quelli bancari.

Ovviamente, come ricordato dalla Polizia Postale stessa, il consiglio è quello di prestare sempre molta attenzione a mail di questo tipo, evitando a ogni costo di cliccare su link presenti al loro interno e verificando soprattutto l’indirizzo mail del mittente per comprendere se la fonte è verificata o meno. Inoltre, non bisogna mai inserire dati personali in mail dalla dubbia provenienza e soprattutto non bisogna mai scaricare allegati.

