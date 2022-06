Questa banca italiana conserva nei caveau mezzo milione di forme di formaggio

Il formaggio in Italia è una cosa seria. Si tratta di un alimento base della nostra cucina ed è famoso in tutto il mondo. Il Parmigiano-Reggiano "DOP" (Denominazione Origine Protetta), ad esempio, viene prodotto esclusivamente a Modena, Bologna, Mantova, o Parma ed è possibile anche trovare delle banche che costudiscono il prezioso alimento.

La Credem (Credito Emiliano) è una banca di massima sicurezza dove gli agricoltori della regione possono depositare i loro formaggi per assicurarsi che rimangano al sicuro. Nel Bel Paese, infatti, per il parmigiano viene richiesto un processo di stagionatura compreso tra 18 e 36 mesi. Poiché molte delle aziende agricole della regione sono ancora a conduzione familiare, molto spesso non hanno semplicemente spazio per tutte le loro forme di formaggio.

Ed è qui che entra in gioco la Credem. A causa di questo lungo periodo di stagionatura, i contadini possono depositare nella banca la loro forma di parmigiano (e possono anche chiedere dei prestiti); attualmente ce ne sono circa 440.000 all'interno dei caveau. Il prezioso alimento è protetto da telecamere a infrarossi, casseforti climatizzate con allarmi e apparecchiature capaci di proteggerlo in caso di terremoti.

Si stima che tutto il formaggio "protetto" abbia un valore complessivo tra 120 e 130 milioni di euro, considerando che ogni forma ha un valore di circa 400 euro. Roberto Frignani, incaricato di assicurarsi che le temperature e il clima dei magazzini di stoccaggio della banca siano perfetti, ha affermato in un video che il suo compito è "proteggere l'investimento del produttore, fondamentalmente dalla mucca alla banca."

Una storia simile è accaduta anche negli Stati Uniti.