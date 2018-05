Banca tedesca sostituisce Swift con i Bitcoin per i prestiti internazionali

Bitboind, una banca tedesca che opera principalmente online, ha annunciato che utilizzerà i Bitcoin per consentire agli utenti il trasferimento internazionale dei prestiti. Il servizio consentirà alle piccole imprese che vendono i loro prodotti online di ottenere prestiti fino a 50.000 Euro.

Allo stato attuale, a giudicare dai dati diffusi sul sito web ufficiale della banca, sarebbero stati concessi prestiti complessivi per più di 10 milioni di Dollari a 2.500 aziende. Lanciata nel 2013, Bitbond è stata riconosciuta come istituto finanziario in Germania solo nel 2016 e fino ad oggi ha concesso prestiti anche in Bitcoin.

Bitbond, utilizza criptovalute come Bitcoin per bypassare il sistema di trasferimento internazionale di Swift al fine di concedere prestiti in tutto il mondo in maniera rapida ed a basso costo.

Parlando con Reuters, un rappresentante della società di Berlino ha affermato che "i trasferimenti di denaro tradizionali sono relativamente costosi a causa delle commissioni di cambio e possono richiedere alcuni giorni. Con Bitbond, i pagamenti funzionano indipendentemente da dove si trovano i clienti. Via internet il tutto è molto più veloce e le tariffe sono basse".

I clienti, utilizzando questo sistema, avranno nel loro portafoglio i prestiti sotto forma di token o Bitcoin per pochi secondi o minuti, fino a quando non verranno scambiati nella valuta del paese in cui desiderano ricevere i fondi, evitando in questo modo la fluttuazione dei tassi di cambio.

Per il Bitcoin si tratta di una prima assoluta, dal momento che mai prima d'ora era stato utilizzato per effettuare trasferimento di credito in valuta internazionale, ma solo come garanzia per i prestiti.