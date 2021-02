Quali banche supportano Apple Pay? La lista completa per l'Italia

Con il cashback di Stato, è aumentata l'adozione degli strumenti di pagamento elettronici e sebbene non sia ancora compatibile con Apple Pay e Google Pay, anche nel nostro paese l'utilizzo del sistema integrato negli iPhone ed Apple Watch è in aumento.

Per l'Italia, almeno ad oggi martedì 16 Febbraio 2021, gli istituti di credito, banche e circuiti che supportano Apple Pay sono i seguenti:

American Express

Banca 5

Banca Cambiano 1884

Banca del Piemonte

Banca di Asti

Banca Generali

Banca Passadore

Banca Popolare del Frusinate (carte di credito)

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Banca Popolare di Sondrio

Banca Popolare S. Angelo (carte di credito)

Banca Valsabbina

Banco Azzoaglio

Banco BPM

Banco di Sardegna

Banca Mediolanum

Banca Sella

Bank of America

Biver Banca

BNL

BPER Banca

Buddybank

bunq

Carrefour Banca

CARTA BCC (Banca di Credito Cooperativo)

Cassa Centrale Banca

Cassa Centrale, Casse Rurali Trentine (carte di credito)

Cassa di Risparmio di Bra

Cassa di Risparmio di Cento

Cassa di Risparmio di Fermo (carte di credito)

Cassa di Risparmio di Fossano

Cassa di Risparmio di Saluzzo

Cassa di Risparmio Sparkasse (carte di credito MasterCard e Visa)

CiviBank

Cornèr Europe

Crédit Agricole (Cariparma, Friuladria, Carispezia) (carte di credito)

Creval

Curve

Deutsche Bank

DOTS

Edenred (carte ExpendiaSmart)

Fideuram

Findomestic

FinecoBank

Flowe

Gruppo Banca Carige

Gruppo Banco Desio

Hello Bank!

Hype

iCard

Illimity Bank

ING

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo Fideuram

Intesa Sanpaolo Private Banking

IWBank

MeglioBanca (carte di credito)

Monese

N26

Nexi (comprese le carte emesse da CartaSi e ICBPI)

Paysera

Qonto

Raiffeisen

Revolut

Sanfelice 1893 Banca Popolare (carte di credito)

Solution Bank

Stocard

TIMpersonal

TransferWise

UBI Banca

UniCredit

Viva Wallet

Volksbank

Widiba

Zen.com

All'appello manca quello che è il più diffuso, ovvero Poste Italiane, per cui non sappiamo quali siano i piani sebbene le carte PostePay e BancoPosta siano largamente utilizzate dagli utenti, soprattutto i più giovani.

Apple, nella pagina dedicata ad Apple Pay osserva che "stiamo lavorando con altre banche perché supportino Apple Pay. Se non trovi la tua banca tra quelle elencate, prova a ricontrollare questa pagina in futuro", mentre per coloro che hanno problemi ad aggiungere una carta sebbene la banca sia presente in lista, consiglia di rivolgersi direttamente all'assistenza bancaria.