Bancomat per Bitcoin illegali nel Regno Unito: la sentenza non lascia scampo

Se da una parte RedMagic rende gli smartphone da gaming acquistabili con Bitcoin, dall’altra nel Regno Unito notiamo una nuova stretta per il mondo delle criptovalute: tutti i bancomat di Bitcoin e altre Crypto sono ufficialmente illegali nel paese, ergo dovranno smettere di essere operative.

L’annuncio da parte della Financial Conduct Authority britannica è giunto proprio in queste ore ed è leggibile integralmente sul sito web ufficiale. Dal post riprendiamo quanto segue: “I Crypto ATM che offrono servizi di scambio di criptovalute nel Regno Unito devono essere registrati presso di noi e rispettare le normative sul riciclaggio di denaro del Regno Unito. Nessuna delle società di criptovalute registrate presso di noi è stata autorizzata ufficialmente a offrire servizi ATM, il che significa che tutti quelli operanti nel Regno Unito lo sono illegalmente, e i consumatori non dovrebbero usarli”.

Stando al tracker Coin ATM Tracker, nel Regno Unito ora ci sono solamente 84 bancomat dedicati alle criptovalute; tuttavia, potrebbero comunque recare danno al consumatore finale. Per evitare tutto ciò, la FCA ha affermato che a breve contatterà tutti gli operatori affinché essi spengano i terminali o si registrino per risultare a norma e operare tranquillamente. Chissà se la decisione della autorità competente si diffonderà anche nel resto del Vecchio Continente.

Sempre a proposito di crypto, pochi giorni fa il mercato delle criptovalute ha registrato una buona ripresa.