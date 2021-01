Bancomat Pay disponibile da oggi su Huawei AppGallery

L’applicazione BANCOMAT Pay è da oggi disponibile su Huawei AppGallery, per tutti i dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services. L’arrivo di BANCOMAT Pay su Huawei è parte della strategia di implementazione di Bancomat S.p.A. dei servizi di pagamento digitali.

BANCOMAT Pay è il servizio di BANCOMAT S.p.A. che permette a tutti gli utenti di entrare nel mondo dei pagamenti digitali. Attraverso BANCOMAT Pay è possibile inviare e ricevere denaro, pagare ovunque – nei negozi fisici e store online convenzionati – in modo rapido e sicuro, semplicemente tramite smartphone.

“L’arrivo di BANCOMAT Pay su Huawei AppGallery testimonia ancora una volta il lavoro che Huawei porta avanti quotidianamente con le aziende player del mondo bancario. Il nostro obiettivo è di garantire un’esperienza utente sempre più completa, semplice, sicura e alla portata di tutti. Questa nuova collaborazione con un leader così importante come BANCOMAT costituisce un ulteriore passo in avanti nel completamento del nostro ecosistema di prodotti e servizi,” commenta Piere Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

“Ora più di prima le nuove soluzioni elettroniche incontrano l’esigenza di pagamento digitale dei consumatori. L’ingresso di BANCOMAT Pay in Huawei AppGallery è testimonianza del forte impegno di BANCOMAT S.p.A. nel perseguire il proprio processo di digitalizzazione degli strumenti di pagamento. Da quasi quarant’anni lavoriamo per garantire agli italiani la massima sicurezza nelle operazioni di pagamento con le carte. Ora grazie alla nuova partnership con un player di rilevanza mondiale come Huawei miriamo ad accrescere la diffusione della nostra offerta digitale: BANCOMAT Pay”, dichiara Oscar Occhipinti, Direttore Marketing e Commerciale di BANCOMAT S.p.A.