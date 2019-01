Bancomat Pay arriva in Italia: addio al denaro contante e le carte fisiche

La svolta annunciata lo scorso Novembre è reale. Il Bancomat infatti si evolve e si adatta alle esigenze dei consumatori, e può essere utilizzato già da oggi per effettuare acquisti online sui vari siti di e-commerce.

Una vera e propria rivoluzione, dal momento che fino ad ora la carta di credito più popolare del nostro paese non era abilitata per effettuare i pagamenti in rete, il che ha costretto molti utenti ad affidarsi ad altri servizi, in un mondo che si sposta sempre più verso il digitale ed in cui gli acquisti sui negozi online rappresentano una fetta di mercato molto ampia.

La funzionalità è attiva già da oggi, come riferito dai colleghi di Repubblica, ma i vari istituti di credito procederanno con l'attivazione nell'arco delle prossime settimane grazie all'accordo stretto con SIA, che estende le funzionalità di Jiffy alle carte PagoBancomat.

Il funzionamento sarà molto semplice: basterà scaricare l'applicazione Bancomat Pay dagli store di iOS ed Android o quella della propria banca o istituto di credito se gli sviluppatori hanno integrato le nuove API al loro interno. Per i titolari delle carte PagoBancomat sarà possibile ricevere ed inviare denaro con pochi tap, anche se sprovvisti della carta fisica o PIN.

Bancomat Pay supporterà i pagamenti veloci nei principali negozi online agli uffici pubblici, oltre che ovviamente tra privati: “con Bancomat Pay intendiamo fare il primo passo per entrare nel mondo dei servizi di pagamento del futuro, dove a essere smaterializzato non sarà solo il contante ma anche la carta stessa” sottolinea l'amministratore delegato di Bancomat SPA, Alessandro Zollo. L'obiettivo di tale progetto è favorire quanto più possibile l'utilizzo di carte di credito.

Ovviamente non sarà necessario alcun tipo di cambio della carta in possesso, in quanto sarà premura degli istituti finanziari adattare i propri servizi alla piattaforme.