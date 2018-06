Bancomat truccati nelle città italiane: skimmer per clonare le carte di credito

Sportelli ATM truccati con microtelecamere e skimmer grandi quanto un'unghia, allo scopo di clonare carte di credito e bancomat. E' quanto scoperto da un'inchiesta riguardante gli sportelli sparsi in tutta Italia, che ha portato alla luce una frode su larga scala che ha fatto vittime soprattutto tra i turisti stranieri.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, le frodi avvenivano attraverso strumenti tecnologicamente avanzati in grado di clonare le bande magnetiche. I malviventi sono riusciti a svuotare completamente i conti correnti attraverso operazioni di prelievo che una volta effettuate, venivano registrate dall'altra parte del mondo (Indonesia, Belize e Giamaica), in paesi in cui si utilizzano ATM che leggono esclusivamente le bande magnetiche.

In totale sarebbero stati sottratti ai correntisti circa 150 mila Euro alla settimana, con picchi toccati soprattutto nei periodi in cui l'afflusso di turisti è superiore. Proprio i turisti sarebbero state le vittime principali di questa associazione a delinquere, che ha coperto le principali città italiane sparse in tutta la penisola: da Roma a Firenze, passando per Torino, Napoli, Bologna, Milano e Venezia.

Anche la scelta di puntare sugli stranieri non è in alcun modo casuale, in quanto per questi i prelievi di denaro non vengono comunicati in tempo reale ma solo a distanza di giorni, quando ormai è troppo tardi ed il prelievo è già stato effettuato. Il giro di affari, comunque, in un anno si aggirerebbe sui 10 milioni di Euro.

Un pool di investigatori della divisione Antifalsificazione dei Carabinieri ha portato alla scoperta di una rete coordinata tra Bulgaria e Romania ma ramificata in tutto il mondo, in cui l'Italia rappresentava il primo ingranaggio, ovvero dove venivano raccolti i dati.

I dati dagli ATM venivano acquisiti attraverso un malware che, senza alterare il funzionamento delle macchine, riusciva a capire i dati delle carte di credito inserite nei dispositivi, permettendo loro di ottenere i dati delle carte di credito.

A parte l'hacking, un altro metodo utilizzato prevedeva l'utilizzo di uno skimmer, ovvero un apparecchio che viene montato sulla fessura di inserimento e che è praticamente inutilizzabile. Sugli ATM sarebbero anche state montate delle microcamere, e dei finti keypad che riescono ad immagazzinare i codici per salvarli sulle memorie.

Scoprire un ATM truccato è semplice: