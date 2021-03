Mi Band 6, ecco il bellissimo display 'full-screen' del nuovo wearable Xiaomi

A volte basta davvero poco per rivoluzionare l'esperienza utente e questo Xiaomi lo sa benissimo. Per questo motivo, nonostante l'azienda abbia apparentemente confermato lo stesso design delle ultime due generazioni, il display introdurrà una significativa novità.

Niente più schermi rettangolari. Come possiamo vedere in foto, da quelle che dovrebbero essere le prime immagini reali dello schermo della Mi Band 6, è evidente come Xiaomi abbia mirato a ridurre ulteriormente il rapporto schermo/superficie puntando su un display dai bordi arrotondati, in modo da abbracciare la cornice a tutto schermo.

Le specifiche del nuovo wearable di Xiaomi che, ricordiamo, dovrebbe essere svelato questo pomeriggio, dovrebbero includere il sensore per il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue, un "Tomato Timer" per lo studio, il supporto ad Amazon Alexa per il modello globale oltre a un numero maggiore di modalità sportive rispetto alla scorsa generazione. Il tutto verrà proposto, sempre stando ai numerosi rumor apparsi in rete, a una cifra di circa 38 dollari per la versione standard e 46 dollari per il modello con NFC.

A tal proposito, purtroppo non sappiamo ancora se quest'anno sia quello buono per l'arrivo dell'NFC anche sul modello global, funzionalità che renderebbe la Mi Band 6 un assoluto best-buy e non solo per la sua categoria.

Nel frattempo vi ricordiamo che, nel corso del mega lancio in cui potremo finalmente scoprire tutti i dettagli sui nuovi membri della famiglia Mi 11, Xiaomi ha in serbo per noi anche un graditissimo ritorno.