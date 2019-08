Banda ultra larga, accordo Open Fiber - Optima per le aree bianche

Open Fiber, tramite un breve post pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, ha annunciato di aver siglato un accordo con Optima Italia per "ridurre il digital divide per i clienti residenti nelle aree bianche", che potranno finalmente usufruire della fibra ottica in modalità FTTH ed FWA.

La notizia è stata ripresa anche da Milano Finanza, secondo cui l'accordo strategico andrà ad impattare su 7.635 comuni, i cui cittadini potranno avere accesso alla rete FTTH che Open Fiber sta realizzando interamente in fibra ottica ed in grado di raggiungere una velocità fino ad 1 Gigabit al secondo.

Grazie a questa intesa, Optima Italia sarà in grado di offrire ai propri clienti i servizi di connettività ultrabroadband in zone che un tempo erano in digital divide. I beneficiari principali sono chiaramente gli utenti, che potranno godere di una connessione ultraveloce e stabile che consentirà loro di navigare alla stessa velocità di coloro che si trovano nei grandi centri metropolitani o città.

"Continuiamo a investire per offrire ai nostri clienti servizi di ultima generazione, ma anche per contribuire fattivamente alla digitalizzazione del paese e di quelle aree piu' indietro rispetto ai centri di dimensioni maggiori" ha affermato l'amministratore delegato di Optima Francesco Caliendo, il quale si è detto particolarmente soddisfatto per la "partnership con un player innovativo come Open Fiber".

Di recente la banda ultralarga di Open Fiber è arrivata anche a Roma e Novara.