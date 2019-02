Banda ultra larga: arriva in Italia l'operatore Melita, su rete Open Fiber

Il mercato della banda ultra larga italiano si fa sempre più ricco. Come riportato da Il Messaggero, arriva in Italia l'operatore maltese Melita quad-play, che fornirà servizi di banda larga fino ad 1 Giga. Il lancio è previsto per il prossimo mese di Aprile, con focus primario rivolto al Sud Italia.

Interessante anche notare come al vertice della società sia stato scelto l'ex amministratore delegato di Telecom Italia, Riccardo Ruggiero.

A livello di servizi, Melita Italia si configurerà come operatore wholesale basato sulla rete Open Fiber. E' previsto il lancio iniziale dei servizi a Catania, Palermo, Napoli e Milano, ma le intenzioni sono di espandere i servizi in oltre trenta città e 3.000 punti vendita nel giro di due anni.

La compagnia creerà anche 100 posti di lavoro, soprattutto nel sud Italia, un territorio su cui Melita evidentemente intende focalizzarsi in maniera importante. Soddisfatto per l'annuncio Riccardo Ruggiero, secondo cui "Melita ha una grande opportunità di crescere in Italia, visto che la rete internet super-veloce in fibra del Paese entra in una fase di rapida espansione. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova ed entusiasmante sfida, lavorando insieme con Open Fiber". Ancora nessuna indicazione invece sulle offerte ed i prezzi, ma maggiori informazioni potrebbero arrivare nei prossimi mesi.