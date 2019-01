Banda Ultra Larga: ecco i cantieri aperti in tutte le regioni d'Italia

Il Ministero dello Sviluppo Economico, sul sito web Infratelitalia ha pubblicato la lista completa dei cantieri per la Banda Ultra Larga aperti nelle singole regioni. Sono oltre 1.200, e rientrano nelle prime due gare Infratel/Open Fiber che dovranno portare alla realizzazione delle infrastrutture.

Nel 2018 sono stati aperti 1.174 cantieri, di cui 977 in fibra ottica e 197 di tipo wireless (FWA). Il primo bando ha coinvolto 3.043 comuni e circa 4,6 unità immobiliari, garantendo una copertura di 7 milioni di cittadini. Il secondo invece interessa 3.710 comuni italiani, 3,1 milioni di unità immobiliari e 6,8 milioni di cittadini.

Di seguito citiamo i dati diffusi dal MISE, suddivisi regioni e tipologia.

In Lombardia sono stati aperti 140 cantieri di cui 114 in fibra ottica e 26 di tipo wireless. In Veneto su 125 cantieri aperti, 87 sono quelli in fibra ottica e 38 di tipo wireless. In Trentino – Alto Adige aperti 8 cantieri in fibra ottica, in Friuli-Venezia Giulia aperti 39 cantieri in fibra ottica e 3 di tipo wireless. Nella regione Piemonte 112 i cantieri aperti in fibra ottica, 8 di tipo wireless, per un totale di 120 cantieri, mentre nella vicina Valle d’Aosta i cantieri aperti per la fibra sono stati 5. Nella regione Liguria sono stati aperti 12 cantieri in fibra, mentre in Emilia Romagna su 84 cantieri, 18 sono di tipo wireless e 66 in fibra.

In Toscana sinora sono stati aperti 73 cantieri di cui 63 in fibra e 10 wireless, l’Umbria ha visto aprire 44 cantieri di cui 35 in fibra e 9 wireless. Nel Lazio sono stati aperti 123 cantieri di cui 108 in fibra e 15 di tipo wireless. Nella regione Marche aperti 41 cantieri in fibra ottica e 5 di tipo wireless, in Sicilia 116 cantieri aperti di cui 84 in fibra e 32 di tipo wireless in Abruzzo 83 aperti in fibra e 6 di tipo wireless, per un totale di 89 cantieri, mentre in Molise su 47 cantieri 41 sono quelli aperti in fibra ottica e 6 quelli di tipo wireless.

Per finire, sono 67 i cantieri aperti in Campania di cui 49 in fibra ottica e 18 di tipo wireless e 33 in Basilicata di cui 30 in fibra e 3 di tipo wireless.