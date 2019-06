Banda ultra larga, online la nuova mappa Infratel delle aree grigie e nere

Infratel ha rilasciato il nuovo documento contenente la mappa delle aree grigie e nere per le reti di nuova generazione. Nel corso delle rilevazioni, avvenute dal 18 Gennaio al 15 maggio, i civici sono stati suddivisi in due categorie: aree grigie e nere.

I civici grigi identificano quelli in cui sono presenti due reti diverse di nuova generazione, e che quindi danno la possibilità di accedere a servizi internet a velocità a partire dai 100 Mbit/s e che dovrebbero arrivare ad 1 Gbit/s. In base ai dati forniti, durante la consultazione la percentuale è del 32,7% rispetto al totale.

Le aree grigie e nere sono invece quelle in cui gli operatori sono intervenuti con programmi infrastrutturali e che si evolveranno ancora nei prossimi tre anni, tramite altri interventi infrastrutturali previsti nella "Strategia Italiana per la Banda Ultralarga".

La consultazione è avvenuta tramite l'invio, da parte degli operatori, dei dati per ciascun indirizzo civico (per un totale di 19,8 milioni) che rientra nelle aree grigie e nere in 4.250 comuni italiani, per un totale di 25,8 milioni di unità immobiliari. I rimanenti 12 milioni di indirizzi civici negli oltre 6.700 comuni saranno soggetti agli interventi nelle aree bianche.

Interessante anche notare come la copertura realizzata al 2018 sia inferiore rispetto a quello dichiarato nelle consultazioni precedenti.