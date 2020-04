Banda ultralarga fino a 200Mbps di TIM attiva in centinaia di nuovi comuni. La lista

Come ampiamente annunciato qualche giorno fa, TIM continua ad accelerare sulla banda ultralarga. L'operatore telefonico oggi ha annunciato una lunga lista di comuni in cui sono stati attivati i cabinet per la rete FTTC, come previsto dal DL Cura Italia per l'emergenza Covid-19, che prevede un potenziamento delle infrastrutture.

Basilicata: Cancellara, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, Pisticci;

Calabria: Catanzaro, Cerva, Lamezia Terme e San Floro, per la Provincia di Catanzaro; Acquaformosa, Mottafollone, San Sosti, Maropati, San Pietro Di Caridà, San Procopio e Sinopoli, Arena, Dasà;

Emilia Romagna: di seguito la ripartizione per province

Provincia di Bologna : Alto Reno Terme, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Imola, Loiano, Mordano, Ozzano dell’ Emilia, Pianoro, Val Samoggia, Vergato;

Provincia di Ferrara : Bondeno, Comacchio, Ferrara, Lagosanto, Vigarano Mainarda, Voghiera;

Provincia di Forlì-Cesena : Longiano;

Provincia di Modena : Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castel Franco Emilia, Formigine, Marano sul Panaro, Mirandola, Modena, Savignano sul Panaro;

Provincia di Parma : Albareto, Collecchio, Lesignano de' Bagni, Medesano, Parma, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Sormolo Mezzani, Traversetolo;

Provincia di Piacenza : Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Gropparello, Lugagnano Val d'Arna, Piacenza, Podenzano, Ponte dell' Olio, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Ziano Piacentino;

Provincia di Ravenna : Conselice, Ravenna;

Provincia di Reggio nell' Emilia : Boretto, Campegine, Casalgrande, Casina, Poviglio, Reggio nell'Emilia, Reggiolo, Scandiano;

: Boretto, Campegine, Casalgrande, Casina, Poviglio, Reggio nell’Emilia, Reggiolo, Scandiano; Provincia di Rimini: Maiolo, Montefiore Conca, Novafeltria, Poggio Torriana, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Leo, Talamello.

Campania: anche in questo caso, TIM ha diffuso la ripartizione per province

Provincia di Napoli : Carbonara di Nola, Casola di Napoli, Casoria, Lacco Ameno, San Paolo Bel Sito, Scisciano, Serrara Fontana

Provincia di Avellino : Aiello del Sabato, Candida, Capriglia Irpina, Grottolella, Manocalzati, Monte Forte Irpino, Parolise, Pietradefusi, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, San Potito Ultra, Sant'Angelo dei Lombardi, Sirignano

Provincia di Benevento : Arpaia, Bucciano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Colle Sannita, Faicchio, Foglianise, Limatola, Moiano, Morcone, Paduli, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, Torrecuso, Vitulano

Provincia di Caserta : Alvignano, Caiazzo, Camigliano, Cancello ed Arnone, Castel Morrone, Frignano, Gallo Matese, Grazzanise, Macerata Campania, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Prata Sannita, Roccaromana, San Marcellino, Santa Maria la Fossa, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Vitulazio

: Alvignano, Caiazzo, Camigliano, Cancello ed Arnone, Castel Morrone, Frignano, Gallo Matese, Grazzanise, Macerata Campania, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Prata Sannita, Roccaromana, San Marcellino, Santa Maria la Fossa, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Vitulazio Provincia di Salerno: Altavilla Silentina, Battipaglia, Camerota, Casal Velino, Castellabate, Castel Nuovo Cilento, Centola, Contursi Terme, Ispani, Maiori, Monte San Giacomo, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Praiano, Salento, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, San Valentino Torio, Sant’Angelo a Fasanella, Vibonati;

Marche: sono 55 i comuni delle Marche interessati dagli interventi di espansione della connessione, per un totale di 301 armadi

Provincia di Ancona : Agugliano, Corinaldo, Cupramontana, Jesi, Mergo, Monte Roberto, Montemarciano, Osimo, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Trecastelli;

Provincia di Ascoli Piceno : Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castorano, Grottammare, Monteprandone, San Benedetto del Tronto;

Provincia di Fermo : Altidona, Campofilone, Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Pedaso, Petritoli, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio;

Provincia di Macerata : Appignano, Civitanova Marche, Corridonia, Loro Piceno, Macerata, Pollenza, Ripe San Ginesio, Treia;

: Appignano, Civitanova Marche, Corridonia, Loro Piceno, Macerata, Pollenza, Ripe San Ginesio, Treia; Provincia di Pesaro e Urbino: Belforte all'Isauro, Colli al Metauro, Fano, Fermignano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecerignone, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Piandimeleto, Piobbico, Sassofeltrio, Urbino, Vallefoglia.

Molise: Bojano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Montenero di Bisaccia, Palata, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino, Spinete, Ururi, Vinchiaturo, Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Civitanova del Sannio, Carpinone, Filignano e Poggio Sannita;

Umbria: in Umbria l'estensione è stata effettuata in 15 comuni, anch'essi appartenenti alle aree bianche

Provincia di Perugia : Bettona, Campello sul Clitunno, Citerna, Collazzone, Fratta Tadina, Massa Martana, Perugia, San Giustino, Spoleto, Torgiano;

: Bettona, Campello sul Clitunno, Citerna, Collazzone, Fratta Tadina, Massa Martana, Perugia, San Giustino, Spoleto, Torgiano; Provincia di Terni: Acquasparta, Montecastrilli, San Gemini, San Venanzo, Terni.

Sardegna: in Sardegna gli armadi stradali connessi alla rete FTTC sono 21, in 13 comuni così distribuiti

Provincia di Cagliari : Maracalagonis, Quartucciu e Sinnai;

Provincia di Nuoro : Girasole e Macomer;

Provincia di Oristano : Masullas, Mogoro, Simaxis e Siris;

: Masullas, Mogoro, Simaxis e Siris; Provincia Sud Sardegna: Iglesias, Musei, Pimentel e Serdiana.

Abruzzo: interessati dagli interventi infrastrutturali in Abruzzo sono 139 cabinet in 20 comuni

Provincia de L’Aquila : L’ Aquila, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Tagliacozzo;

Provincia di Chieti : San Giovanni Teatino, Ortona, Pollutri, Casalbordino;

Provincia di Pescara : Collecorvino, Farindola, Penne, Picciano, Pianella;

: Collecorvino, Farindola, Penne, Picciano, Pianella; Provincia di Teramo: Torricella Sicura, Castellato, Teramo, Montorio al Vomano, Sant’ Omero, Canzano, Torano Nuovo.

Lazio: ampi i lavori anche in Lazio, dove la nuova connessione è stata portata in 47 comuni

Provincia di Roma : Arsoli, Fiumicino, Montelanico, Montelibretti, Morlupo e Saracinesco;

Provincia di Frosinone : Acquafondata, Aquino, Arce, Ausonia, Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Castro Dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, Fontana Liri, Fontechiari, Morolo, Piglio e San Biagio Saracinisco;

Provincia di Latina : Latina, Aprilia, Castelforte, Formia, Minturno, Sperlonga e Terracina;

Provincia di Rieti: Antrodoco, Borgo Velino, Cottanello, Forano, Greccio, Montopoli di Sabina, Montasola, Petrella Salto, Rocca Sinibalda e Varco Sabino;

Antrodoco, Borgo Velino, Cottanello, Forano, Greccio, Montopoli di Sabina, Montasola, Petrella Salto, Rocca Sinibalda e Varco Sabino; Provincia di Viterbo: Acquapendente e Bagnoregio.

Toscana: in Toscana i comuni interessati sono invece 74, per un totale di 319 cabinet

Provincia di Firenze : Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Cerreto Guidi, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Gambassi Terme, Marradi, Montaione, Pelago, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scarperia e San Piero, Vaglia;

Provincia di Arezzo : Anghiari, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolo', Castiglion Fibocchi, Monterchi, Pratovecchio Stia, Sansepolcro, Subbiano, Talla;

Provincia di Grosseto : Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto e Scansano;

Provincia di Livorno : Bibbona, Cecina, Piombino, Rosignano Marittimo e Suvereto;

Provincia di Lucca : Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Montecarlo, Piazza al Serchio, Pietrasanta e Porcari;

Provincia di Massa-Carrara : Casola in Lunigiana, Filattiera, Fivizzano, Pontremoli, Tresana e Villafranca in Lunigiana;

Provincia di Pisa : Bientina, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Peccioli, Pomarance, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Terricciola;

Provincia di Pistoia : Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Quarrata, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio;

: Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Quarrata, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio; Provincia di Siena: Asciano, Monteriggioni, Monticiano, Poggibonsi e San Gimignano.

Puglia: Brindisi, Foggia, Alliste, Arnesano, San Pietro in Lama, Seclì e Tricase;

Veneto: molto ampia la lista dei comuni veneti oggetti dell'intervento, in totale 118

Provincia di Belluno : Alleghe, Alpago, Auronzo di Cadore, Belluno, Borgo Valbelluna, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rocca Pietore, San Pietro di Cadore, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Voltago Agordino.

Provincia di Padova : Baone, Battaglia Terme, Borgo Veneto, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Conselve, Curtarolo, Este, Legnaro, Loreggia, Lozzo Atestino, Masi, Ospedaletto Euganeo, Piazzola sul Brenta, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Stanghella, Teolo, Tombolo, Tribano, Vigodarzere, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero

Provincia di Rovigo : Adria, Badia Polesine, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceregnano, Porto Tolle, Rovigo

Provincia di Treviso : Asolo, Casale sul Sile, Casier, Castello di Godego, Colle Umberto, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Istrana, Mogliano Veneto, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Orsago, Ponzano Veneto, San Fior, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Silea, Volpago del Montello

Provincia di Venezia : Campolongo Maggiore, Caorle, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro

Provincia di Verona : Affi, Albaredo d'Adige, Badia Calavema, Bevilacqua, Bosco Chesanuova, Caldiero, Castagnaro, Dolcè, Fumane, Garda, Grezzana, Isola della Scala, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio

: Affi, Albaredo d’Adige, Badia Calavema, Bevilacqua, Bosco Chesanuova, Caldiero, Castagnaro, Dolcè, Fumane, Garda, Grezzana, Isola della Scala, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio Provincia di Vicenza: Arcugnano, Asiago, Carrè, Longare, Montecchio Maggiore, Monteviale, Romano d'Ezzelino, San Vito di Leguzzano, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene e Villaverla

Trentino- Alto Adige: Ala, Andalo, Avio, Baselga di Pinè, Borgo Valsugana, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Carano, Castelnuovo, Cavalese, Civezzano, Cles, Drena, Faedo, Fai della Paganella, Lavis, Levico Terme, Mezzocorono, Mezzolombardo, Molveno, Mori, Nogaredo, Novaledo, Pergine Valsugana, Pomarolo,Predazzo, Ronzone, Rovereto, San Michele all’Adige, Sanzeno, Sormaggiore, Sporminore, Terre d’Adige, Tione di Trento, Tre Ville, Villa Lagarina, Ville d’ Anaunia e Volano;

Sicilia: in Sicilia sono stati attivati 313 cabinet in 66 comuni delle aree bianche

Provincia di Palermo: Bolognetta, Cerda, Giardinello, Gratteri, Lascari, Mezzojuso, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Pollina, Prizzi, San Cipirello, Sclafani Bagni, Torretta, Valledolmo, Villafrati

Provincia di Agrigento : Agrigento, Alessandria della Rocca, Calamonaci, Cammarata, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina

Provincia di Caltanissetta : Montedoro, Serradifalco

Provincia di Catania : Aci Bonaccorsi, Belpasso, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Mazzarrone, Nicolosi, Valverde

Provincia di Enna : Assoro, Villarosa

Provincia di Messina : Alì Terme, Brolo, Capri Leone, Castell'Umberto, Francavilla Di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Graniti, Librizzi, Longi, Mandanici, Merì, Militello Rosmarino, Nizza Di Sicilia, Pagliara, Piraino, Roccalumera, Roccavaldina, San Piero Patti, Santa Marina Salina, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Saponara, Spadafora, Ucria, Valdina, Venetico

Provincia di Siracusa : Buccheri

: Buccheri Provincia di Trapani: Gibellina, Salemi, Santa Ninfa, Vita

Friuli - Venezia Giulia: San Floriano Dell Collio, Turriaco e Romans d'Isonzo; Fiume Veneto, Pasiano Di Pordenone, Pravisdomini, San Martino Al Tagliamento e Valvasone Arzene; Trieste; Bagnaria Arsa, Basiliano, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Palmanova, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo e Tricesimo.