Banda ultralarga: solo 21mila clienti FTTH attivi nelle aree bianche

Infratel ha pubblicato un interessante documento sullo stato della banda ultralarga, con particolare attenzione nelle aree bianche. I dati sono davvero impietosi, e dimostrano come le dichiarazioni del Ministro Colao corrispondano al vero.

E' infatti emerso che al 15 Marzo, i clienti attivi sulla rete Open Fiber FTTH nelle aree bianche sono solo 21.446, mentre alla tecnologia FWA sono agganciati solo 62 clienti.

Nel documento, che risponde alle richieste formulate dall'onorevole Bruno Bossio in audizione al Senato, sono presenti anche altre informazioni di natura tecnica e prettamente burocratica, tra cui il numero PCN presenti in offerta, quelli previsti e quelli attivati. Open Fiber sottolinea di aver fornito "una prima stima di 600 PCN" per le gare 1 e 2, mentre attualmente quelli attivi sono 730, di cui 227 collaudati e presenti nell'Elenco dei PCN attivi e collaudati. I PCN di gara 3 sono passati invece da una prima stima di 820 agli attuali 1180, ma Open Fiber evidenzia anche che non c'è un limite massimo al numero di operatori che possono accedere ai servizi colocation.

In merito alle tempistiche, Open Fiber evidenzia che "i tempi di consegna della colocation nei PCN agli operatori è di 60 giorni dall'ordine". Insomma, il ritmo è abbastanza lento e l'obiettivo del Ministro Colao di collegare tutti gli italiani alla rete in fibra entro il 2026 sembra tutt'altro che facile da raggiungere.