Banda ultralarga, si accelera: la lista dei nuovi comuni coperti dalla fibra FTTH

Il rapporto dell'Agcom sulla banda ultralarga pubblicato qualche giorno fa ha mostrato un'accelerata importante con la copertura della fibra nel nostro paese. Negli ultimi tempi, infatti, è cresciuta la lista dei comuni coperti con la tecnologia FTTH. Vediamo di quali si tratta.

Campania

Rofrano (SA)

Sant'Arsenio (SA)

Lazio

Bomarzo (VT)

Lombardia

Cornovecchio (LO)

Puglia

Celle di San Vito (FG)

Sardegna

Laerru (SS)

Samugheo (OR)

Usini (SS)

Sicilia

Ustica (PA)

Vita (TP)

Come sempre, consigliamo di effettuare le verifiche del caso attraverso il sito web di Infratel o di Open Fiber.

Secondo le ultime indiscrezioni, presto alla lista dovrebbe aggiungersi anche Iliad: sembra essere ormai prossimo il debutto dell'operatore telefonico francese nel comparto della telefonia fissa. I rumor trapelati negli ultimi giorni, infatti, hanno rafforzato le voci di corridoio che vogliono la compagnia di Benedetto Levi in procinto di lanciare la propria offerta che, come noto, si baserà sulla rete FTTH di Open Fiber. A quanto pare, gli utenti saranno in grado di attivare le offerte attraverso le SimBox sparse sul territorio italiano.

L'ultimo rapporto di Infratel parla di 4200 cantieri aperti, con la vendibilità aperta in più di 2000 comuni italiani. La lista però è destinata a crescere anche in vista del piano che entro la prossima estate dovrebbe essere presentato dal Ministro Vittorio Colao. Ovviamente vi terremo aggiornati con tutte le notizie da questo fronte.