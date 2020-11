Banda ultralarga, l'annuncio di TIM: nel 2021 linee FTTC da 400 Mbps

Mentre si continua a discutere della possibile realizzazione della rete unica per la banda ultralarga, TIM ha annunciato che nel 2021 lancerà una nuova tecnologia VDSL che gli consentirà di raddoppiare le prestazioni delle linee FTTC, che saranno in grado di raggiungere i 400 Mbps di velocità.

Come spiegato dall’operatore telefonico, la tecnologia si chiama VDSL Bonding ed è caratterizzata dall’unione fisica di due collegamenti VDSL a rame: in questo modo è infatti possibile raggiungere velocità doppie rispetto a quelle raggiunte attualmente dalle linee FTTC.

Nel documento “l’offerta di Riferimento per l’anno 2021” pubblicato lo scorso 27 Ottobre, TIM spiega come funzionerà questa nuova tecnologia e sottolinea che per la copertura sarà necessario un intervento tecnico da parte di un operatore, che dovrà installare nei pressi di ogni abitazione una borchia ottica in cui sarà presente una coppia di doppini telefonici in rame.

In upload, la nuova connessione potrà raggiungere una velocità di 40 Mbps, ma come avviene per le linee classiche FTTC entreranno in gioco vari fattori tra cui la distanza dalla cabina.

Non è chiaro però che tipo di impatto potrebbe avere sul piano la rete unica di fibra ottica su cui si sta già lavorando. Nessuna informazione anche sulla copertura. Vi terremo aggiornati.