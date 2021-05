Banda ultralarga, ad Aprile nuova accelerata: la lista dei nuovi comuni coperti

Mentre Infratel ha dato il via alla nuova mappatura dell'Italia, è stata pubblicata in rete la nuova relazione sullo stato d'avanzamento del piano BUL nel nostro paese, che ad Aprile ha fatto registrare un'importante accelerata rispetto ai dati del mese precedente.

Complessivamente, dall'avvio operativo del Piano BUL sono 2.011 i comuni in commercializzazione, a fronte di un incremento di 280 unità rispetto a dicembre 2020. Cresce anche il dato relativo ai collaudi positivi (991, 314 in oiù rispetto all'ultimo mese del 2020) ed ai cantieri aperti (4358, in crescita di 643 se si confronta con Dicembre 2020).

L'accelerata di Aprile è stata importante: dal 1 al 30/4 Infratel ha collaudato positivamente 991 comuni FTTH ed altri 147 con prescrizioni. Sono 150 i siti FWA collaudati positivamente, ed altri 46 con prescrizioni.

Per quanto riguarda gli investimenti, invece, Infratel osserva che "ad aprile 2021 l’importo cumulato dei lavori ordinati al Concessionario da inizio Piano è pari a 1.472.565.063,26 di euro di cui 17.062.733,43", e nello stesso periodo ha verificato 109 progetto di cui 66 approvati e 43 rifiutati. Sono 382 i comuni con CUIR completati, a fronte da 763 centri italiani da completare nel primo semestre, come stabilito dal piano.

La lista dei comuni in commercializzazione da inizio aprile ad Aprile 2021 può essere consultata a questo indirizzo.