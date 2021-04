Banda ultralarga, Colao accelera: 'entro l'estate il piano nazionale del Governo'

Il ministro dell'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, Vittorio Colao, intervenuto ad un convegno ha annunciato che è ormai in dirittura d'arrivo il piano nazionale del Governo per la banda ultralarga.

L'ex amministratore delegato di Vodafone ha definito ancora una volta "essenziale la banda ultralarga" per lo sviluppo del Paese che, ha riconosciuto Colao, "è la priorità numero uno e sappiamo che siamo indietro".

Colao ha ovviamente anche discusso del tema relativo alla rete unica, ma non ha fornito molti dettagli a riguardo ed ha spiegato che "come governo non dobbiamo aspettare gli eventi ma pianificare interventi". L'obiettivo numero uno dell'Esecutivo è "portare un piano sulla rete ultralarga entro l'estate, magari prima della fine dell’estate".

Il Ministro ha anche svelato che, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, "abbiamo iniziato il lavoro per il piano 'Italia a 1 Giga' che vuole portare la banda ultralarga in tutte le case, in tutte le scuole e strutture sanitarie, nei territori, ovunque insomma". Si tratterà di un "piano ambizioso perchè vuole fare arrivare l'Italia in buona forma nel 2026. Il primo principio che seguiremo sarà quello della celerità, il secondo quello della neutralità tecnologica, potremo usare il 5G e la fibra, ma l'importante è arrivare dappertutto e uccidere il 'digital divide'". Tale piano però non prevede alcun assetto monopolistico, ed infatti "il terzo principio sarà quello di mantenere la concorrenza e garantire che non si creino posizioni dominanti, in modo da consentire ai cittadini di continuare a scegliere".

Colao ha già mostrato il suo piano per la transizione digitale, che vede proprio nella fibra ottica il suo principio cardine.