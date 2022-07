Banda Ultralarga, copertura ancora in crescita: i dati di Infratel

Come di consueto ad inizio mese, Infratel ha diffuso i dati relativi alla copertura e la diffusione della banda ultralarga nel nostro paese, dall’avvio operativo del Piano Bul.

Complessivamente, come si legge sul sito di Infratel, sono in commercializzazione in totale 3844 comuni: 2133 in più rispetto a dicembre 2020. I comuni collaudati invece risultano essere 2.248, mentre i cantieri aperti sono 6.619.

Infratel osserva anche che al 30 Giugno 2022 ha collaudato positivamente 2.248 comuni FTTH e 127 con prescrizioni. Sono invece stati collaudati positivamente 740 siti FWA ed altri 15 con le prescrizioni. Direttamente nella notizia allegata sul sito Infratel si può leggere la relazione completa sullo stato di avanzamento del progetto.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento che spiega come verificare le aree in corso di copertura con la fibra ottica FTTH. L’obiettivo del Governo è rendere la fibra ottica disponibile in tutti i centri del nostro paese.

Qualche giorno fa, infatti, abbiamo osservato come la fibra ottica FTTH ed FWA sia in crescitae sia disponibile in oltre 160 comuni sparsi sul territorio nazionale. Nelle ultime settimane si è anche parlato del progetto di rete unica, con un possibile accordo tra TIM ed Open Fiber che dovrà passare anche attraverso Vivendi e Cassa Depositi e Prestiti dello Stato.