Banda Ultralarga: cresce ulteriormente la lista dei comuni coperti, Infratel accelera

Infratel, come da protocollo, ha pubblicato la nuova relazione relativa allo stato di stato di avanzamento del Piano Banda Ultralarga. Rispetto a quanto annunciato lo scorso mese, si registra un'accelerata ulteriore.

Dall'inizio del piano, che si prepone l'obiettivo di realizzare un'infrastruttura per l'accesso alla banda ultralarga nelle aree bianche in circa 7mila comuni, sono stati collaudati 972 comuni di cui 782 positivamente, 191 con prescrizioni e 33 con esito negativo. Nella relazione del Piano BUL relativa a Febbraio è presente la ripartizione su base regionale.

Nel mese di Febbraio, complessivamente, sono stati registrati collaudi positivi in 71 comuni, mentre per quanto riguarda i cantieri sono 4.073 in 2.930 comuni, di cui 194 a Febbraio 2021 in 123 comuni.

La lista completa dei comuni in cui è aperta la commercializzazione è disponibile a questo indirizzo: a Febbraio 2021 se ne sono aggiunti 156, mentre per quanto riguarda i comuni collaudati a Febbraio 2021 si può scaricare il file excel attraverso questo indirizzo.

Nel comunicato Infratel fa anche riferimento ad alcune discussioni avute con Open Fiber in cui si è discusso di alcune criticità e dell'accelerazione con la copertura. A tal proposito sono state individuate alcune modifiche di livello tecnico procedurale da mettere in campo per raggiungere il maggior numero di comuni possibili.