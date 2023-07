Banda ultralarga: crescono le linee FTTH ed FWA, i dati di AGCOM

AGCOM ha diffuso il consueto Osservatorio sulle Comunicazioni relativo all’ultimo trimestre del 2022, nel corso del quale le linee broadband complessive sono cresciute a 18,7 milioni di unità con una crescita di 21mila linee su base trimestrale ed in leggero calo (-52mila) su base annua.

Complessivamente, come si può leggere direttamente nel file PDF dedicato, continua il calo delle linee in rame che ora sono a quota 6,9 milioni mentre gli accessi in FTTC rappresentano i 50% di quelle complessive nonostante una flessione di 60mila unità su base trimestrale e 129mila unità su base annua.

Crescono le linee FTTH di circa 250mila unità rispetto a dicembre, mentre su base annua la crescita è stata di 850mila unità: il confronto rispetto a marzo 2019 è impietoso e l’incremento è stato di 2,8 milioni circa. Crescono anche le linee FWA, di 140mila unità in un anno: ora sono 1,9 milioni. La ripartizione è la seguente:

FWA: 1,88 milioni (+8,2% da marzo 2022 a marzo 2023)

FTTC: 10,20 milioni (-1,2%)

FTTH: 3,76 milioni (+29,2%)

Per quanto riguarda gli operatori, nel comparto FWA EOLO è il più diffuso mentre si registra la crescita del 3,8% di TIM. In ambito FTTC TIM detiene il 41,1% ma registra un calo dell’1,4%. Discorso diverso in ambito FTTH dove è sempre TIM il primo della lista ma da marzo 2022 a marzo 2023 l’incremento è stato del 4,5%.