Banda ultralarga, il DL Semplificazioni accelera i lavori di copertura

Ancora novità dal fronte DL Semplificazioni, che è stato convertito in legge qualche giorno fa dal Parlamento Italiano e che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il pacchetto di norme del Governo include anche alcune misure per accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura per la banda ultralarga.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Corriere Comunicazioni, infatti, l'Esecutivo Conte II ha introdotto una serie di misure per velocizzare i lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda ultralarga.

Nello specifico, come previsto proprio dal nome delle misure, sono state semplificate le procedure e le autorizzazione per gli interventi di scavo, l'installazione e la manutenzione delle reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione.

Insomma, le novità sono davvero importanti. Il Governo infatti non ha mai fatto intenzione di voler accelerare sulla copertura della nazione, in quanto il digital divide nel nostro paese si è fatto sentire in maniera importante durante il lockdown, quando molte persone sono state costrette a lavorare da casa e gli studenti ad effettuare gli esami o seguire le lezioni utilizzando la rete.

Qualche settimana fa è stato anche attivato il sito che permette di seguire i lavori di copertura perla banda ultralarga.

Ricordiamo che dopo l'approvazione del DL Semplificazione i sindaci non potranno più opporsi al 5G.