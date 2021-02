Banda ultralarga, estesa la copertura dell'FTTH ed FTTC: attiva in oltre 100 nuovi comuni

Continuano le operazioni di estensione della copertura del territorio nazionale con la Banda ultralarga. Negli ultimi dieci giorni, infatti, Open Fiber ha esteso la disponibilità e vendibili dell’FTTH ed FTCC in oltre 100 nuovi comuni.

Di seguito la lista completa delle nuove aree coperte dall’FWA:

Altavilla Vicentina (VI)

Amorosi (BN)

Arcugnano (VI)

Besate (MI)

Borghetto di Borbera (AL)

Bubbiano (MI)

Buonabitacolo (SA)

Burgio (AG)

Buscemi (SR)

Caltabellotta (AG)

Calvignasco (MI)

Casorate Primo (PV)

Cinto Caomaggiore (VE)

Creazzo (VI)

Gaggiano (MI)

Giarratana (RG)

Gruaro (VE)

Lignana (VC)

Monreale (PA)

Montazzoli (CH)

Montesano sulla Marcellana (SA)

Morimondo (MI)

Motta Visconti (MI)

Noviglio (MI)

Padula (SA)

Palazzolo Acreide (SR)

Palestro (PV)

Picerno (PZ)

Pignola (PZ)

Potenza (PZ)

Puglianello (BN)

Roccamena (PA)

Rosate (MI)

Sala Consilina (SA)

Salasco (VC)

Sali Vercellese (VC)

Sassano (SA)

Solopaca (BN)

Sovizzo (VI)

Tito (PZ)

Vernate (MI)

Vicenza (VI)

Villafranca Sicula (AG)

L’FTTH invece è disponibile in 58 nuovi comuni:

Aquila d'Arroscia (IM)

Arizzano (VB)

Arola (VB)

Aurigo (IM)

Bee (VB)

Bertiolo (UD)

Bianco (RC)

Brignano-Frascata (AL)

Caselle in Pittari (SA)

Castel Boglione (AT)

Castel di Iudica (CT)

Castel San Pietro Romano (RM)

Castelcucco (TV)

Cervasca (CN)

Cicerale (SA)

Cosseria (SV)

Entratico (BG)

Frascineto (CS)

Grotte di Castro (VT)

Izano (CR)

Mompeo (RI)

Morciano di Leuca (LE)

Oldenico (VC)

Ostiano (CR)

Padula (SA)

Palazzo Pignano (CR)

Pecco (TO)

Perarolo di Cadore (BL)

Pianello Val Tidone (PC)

Pieve di Bono-Prezzo (TN)

Poli (RM)

Premolo (BG)

Presicce (LE)

Ragogna (UD)

Rio Saliceto (RE)

Ripalta Arpina (CR)

Rocca di Cambio (AQ)

Rosazza (BI)

Rueglio (TO)

Sacco (SA)

Salasco (VC)

Sambuca di Sicilia (AG)

San Buono (CH)

San Cesario di Lecce (LE)

San Floro (CZ)

San Leonardo (UD)

San Martino Alfieri (AT)

Santa Maria del Molise (IS)

Senna Comasco (CO)

Solza (BG)

Sovizzo (VI)

Ternengo (BI)

Treville (AL)

Val di Chy (TO)

Valle San Nicolao (BI)

Villa Sant’Angelo (AQ)

Voltido (CR)

Zuglio (UD)

Come osservato dai colleghi di Fibra Click, però, la vendibilità potrebbe ancora non essere aperta in tutti i comuni in questione, ma potrebbe volerci qualche giorno per poter sottoscrivere le offerte.

Il consiglio è comunque di verificare la disponibilità attraverso il sito Open Fiber.