Banda ultralarga FTTH ed FWA: al via la vendibilità in quasi 200 nuovi comuni

Attraverso un post pubblicato su Fibra Click, veniamo a conoscenza che da qualche giorno è stata aperta la vendibilità della banda ultralarga FTTH ed FWA in quasi 200 nuovi comuni del nostro paese.

Per quanto riguarda l'FTTH, che garantisce 1 Gb/s di velocità in download e 300 Mb/s in upload, la vendibilità è stata aperta per 75 comuni:

Alessandria della Rocca (AG)

Alia (PA)

Altare (SV)

Amorosi (BN)

Andretta (AV)

Antillo (ME)

Arsita (TE)

Belforte Monferrato (AL)

Biassono (MB)

Bordano (UD)

Borgo Vercelli (VC)

Buscemi (SR)

Campiglia dei Berici (VI)

Camporeale (PA)

Canale d'Agordo (BL)

Candida (AV)

Cansano (AQ)

Capizzi (ME)

Carceri (PD)

Caresanablot (VC)

Carpignano Sesia (NO)

Castelluccio Superiore (PZ)

Cencenighe Agordino (BL)

Cineto Romano (RM)

Colli sul Velino (RI)

Comeglians (UD)

Cumiana (TO)

Esperia (FR)

Este (PD)

Ferrere (AT)

Forlì del Sannio (IS)

Fossacesia (CH)

Gioiosa Marea (ME)

Giuliana (PA)

Greggio (VC)

Grisignano di Zocco (VI)

Guardabosone (VC)

Issime (AO)

Londa (FI)

Massa Fermana (FM)

Miagliano (BI)

Moio della Civitella (SA)

Montappone (FM)

Monte Vidon Corrado (FM)

Montemaggiore Belsito (PA)

Morcone (BN)

Narzole (CN)

Nissoria (EN)

Oglianico (TO)

Palomonte (SA)

Pernumia (PD)

Poggiodomo (PG)

Pollica (SA)

Portoferraio (LI)

Prato Carnico (UD)

Quinto Vercellese (VC)

Rio (LI)

San Salvatore Telesino (BN)

San Severino Lucano (PZ)

San Vito di Leguzzano (VI)

Sant'Ambrogio sul Garigliano (FR)

Sant'Andrea del Garigliano (FR)

Sant'Apollinare (FR)

Sassinoro (BN)

Scansano (GR)

Sperlinga (EN)

Tarano (RI)

Terragnolo (TN)

Torella dei Lombardi (AV)

Torrita Tiberina (RM)

Tramonti di Sotto (PN)

Trivigno (PZ)

Valgrana (CN)

Verzegnis (UD)

Villamarzana (RO)

Viterbo (VT)

Zungoli (AV)

Più ampia la lista delle città e comuni coperti con la connessione FWA, per cui vengono garantiti fino a 100 Mb/s in download e 50 Mb/s in upload:

Aci Sant'Antonio (CT)

Acireale (CT)

Airasca (TO)

Alice Castello (VC)

Altare (SV)

Arzignano (VI)

Atella (PZ)

Bene Vagienna (CN)

Bernezzo (CN)

Bisacquino (PA)

Bolzano Vicentino (VI)

Borgo d'Ale (VC)

Borgo Vercelli (VC)

Brendola (VI)

Bressanvido (VI)

Brindisi Montagna (PZ)

Buonalbergo (BN)

Campiglia Cervo (BI)

Cantalupa (TO)

Cantarana (AT)

Capizzi (ME)

Caraglio (CN)

Carcare (SV)

Carceri (PD)

Caresanablot (VC)

Carmignano di Brenta (PD)

Casalbore (AV)

Casalino (NO)

Casalvolone (NO)

Cassino (FR)

Cellarengo (AT)

Cerami (EN)

Cherasco (CN)

Chiauci (IS)

Chiusa Sclafani (PA)

Cigliano (VC)

Cisterna d'Asti (AT)

Civitanova del Sannio (IS)

Collesalvetti (LI)

Costanzana (VC)

Cumiana (TO)

Desana (VC)

Dueville (VI)

Duronia (CB)

Dusino San Michele (AT)

Esperia (FR)

Este (PD)

Fauglia (PI)

Ferrere (AT)

Frossasco (TO)

Galluccio (CE)

Giarre (CT)

Giuliana (PA)

Magliano in Toscana (GR)

Milo (CT)

Mogliano Veneto (TV)

Moncrivello (VC)

Montà (CN)

Montebello Vicentino (VI)

Montecalvo Irpino (AV)

Montecchio Maggiore (VI)

Montecchio Precalcino (VI)

Montefelcino (PU)

Montemale di Cuneo (CN)

Monticello Conte Otto (VI)

Montorso Vicentino (VI)

Morgano (TV)

Narzole (CN)

Nicosia (EN)

Orciano Pisano (PI)

Pinerolo (TO)

Piossasco (TO)

Piraino (ME)

Piscina (TO)

Pozzoleone (VI)

Pozzonovo (PD)

Prato Carnico (UD)

Preganziol (TV)

Quinto di Treviso (TV)

Riposto (CT)

Rocca D'Evandro (CE)

Roletto (TO)

Ronsecco (VC)

Rosignano Marittimo (LI)

Salmour (CN)

San Cristoforo (AL)

San Damiano d'Asti (AT)

San Pietro in Gu (PD)

Sandrigo (VI)

Sant'Alfio (CT)

Sant'Ambrogio sul Garigliano (FR)

Sant'Andrea del Garigliano (FR)

Sant'Apollinare (FR)

Sant'Elena (PD)

Santa Venerina (CT)

Sarego (VI)

Sauris (UD)

Scansano (GR)

Schiavon (VI)

Scorzè (VE)

Serramonacesca (PE)

Solesino (PD)

Sperlinga (EN)

Sutera (CL)

Tigliole (AT)

Trebaseleghe (PD)

Treviso (TV)

Tricerro (VC)

Trino (VC)

Trivigno (PZ)

Tronzano Vercellese (VC)

Valfenera (AT)

Valgrana (CN)

Vallemaio (FR)

Vercelli (VC)

Villa Estense (PD)

Villafranca d'Asti (AT)

Villata (VC)

Vinzaglio (NO)

Zafferana Etnea (CT)

Zermeghedo (VI)

Zero Branco (TV)

Come evidenziato nel post, la maggior parte dei comuni raggiunti rientrano nelle aree bianche del nostro paese, ovvero quelle a fallimento di mercato che erano prive di qualsiasi connessione ultrabroadband. Il consiglio, comunque, è di verificare sempre la copertura attraverso il sito web di Open Fiber.