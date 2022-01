Banda ultralarga FTTH, dal PNRR arrivano 3,7 miliardi per coprire le aree grigie

Il Ministero dell’Innovazione, diretto da Vittorio Colao, ha pubblicato oggi il Bando Italia a 1 Giga che ha un valore di oltre 3,6 miliardi di Euro, erogati attraverso il PNRR dell’Unione Europea, ed ha l’obiettivo di estendere la copertura della fibra ottica FTTH ad 1 Gb/s ad oltre 6,8 milioni di civici italiani.

Come riportato dai colleghi di Corriere Comunicazione, nella stesura del bando il territorio italiano è stato diviso in quindici lotti, mentre per l’aggiudicazione il Ministero ha scelto il criterio dell’offerta più vantaggiosa. L’intera gara sarà gestita da Infratel Italia, e la deadline per le offerte è fissata al 16 Marzo 2022. Per quanto riguarda i tempi di attuazione dei progetti, la fine è prevista per il 30 Giugno 2026 a partire dalla sottoscrizione della convenzione.

Questo nuovo step rientra nel piano di più ampio respiro approvato di recente e soprannominato Strategia Italiana per la Banda Ultralarga, attraverso cui il Governo Italiano intende sviluppare i servizi di connettività (anche 5G) all’intero paese.

Per quanto riguarda la gara, ogni gestore potrà assicurarsi un massimo di otto lotti, ed al momento del termine dei lavori dovrà garantire a tutti gli operatori l’accesso Wholesale alla rete. Al fine di garantire il completamento dei lavori entro Giugno 2026, sono stati posti degli obiettivi semestrali di copertura con relativo pagamento di penali in caso di ritardi o mancata copertura dei civici.

Precisiamo ancora una volta che il bando in questione si riferisce esclusivamente alle zone grigie del nostro paese e non alle bianche e nere.