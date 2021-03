Banda ultralarga FTTH: TIM prepara un nuovo profilo con upload a 300 Mbps

Nella comunicazione pubblicata dall'AGCOM nella giornata di ieri, l'Autorità ha reso noto che TIM ha avviato la procedura per l'introduzione di un nuovo profilo internet per gli abbonati che dispongono della linea internet a banda ultralarga FTTH.

Nel pieno rispetto della normativa, infatti, TIM ha informato l'AGCOM lo scorso 15 Febbraio 2021 che intende introdurre un nuovo profilo d'accesso per la tecnologia FTTH GPON, con velocità di download fino a 1000 Mbps e di upload di massimo 300 Mbps.

Secondo quanto emerso, e riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, non dovrebbero variare le condizioni economiche di tale profilo, che resteranno praticamente uguali a quelle del profilo Z6 con download di 1000 Mbps ed upload di 100 Mbps.

A quanto pare TIM avrebbe proceduto anche con la comunicazione presso il portale wholesale, in data 5 Marzo 2021. L'operatore telefonico intenderebbe dare la possibilità ai suoi clienti ed a quelli degli operatori telefonici che si appoggiano sulla sua rete FTTH, di raggiungere i 300 Mbps in upload, con un incremento importante rispetto ai 100 Mbps attuali.

Non è però chiaro quando sarà disponibile questo nuovo piano, e da parte di TIM ancora non sono arrivate informazioni in questo caso.

Nell'ultimo mese abbiamo registrato un'accelerata con la lista dei comuni coperti dalla banda ultralarga.