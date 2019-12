Banda ultralarga, il Governo accelera per la copertura di aree bianche e grigie

Infratel ha annunciato che nella giornata di ieri si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Cobul, il Comitato per l'Attuazione della Banda ultra Larga, presieduto dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. Nel corso dell'incontro si è discusso dello stato di attuazione del BUL nelle aree bianche.

Si sono presi in considerazione anche gli interventi infrastrutturali per le aree grigie.

“Il nostro obiettivo è portare la fibra a tutti i cittadini. L’infrastruttura della Banda Ultra larga, per come è stata immaginata, è sicuramente d’avanguardia e aumenterebbe la competitività del nostro Paese, quindi l’obiettivo del Comitato è quello di semplificare, velocizzare e rendere più trasparente l’attuazione del Piano. Ottimo clima di collaborazione, ringrazio tutti i partecipanti e sono entusiasta che l’obiettivo comune di tutti sia rendere l’Italia una Smart Nation” ha affermato il ministro Pisano, secondo cui la diffusione della Banda Ultra Larga rientra tra gli interventi prioritari per la digitalizzazione del Piano per L'Innovazione presentato qualche giorno fa. Per questo motivo, d'intesa con i territori e le Regioni, si è è convenuta la stesura di un cronoprogramma che favorisca la più rapida attivazione del BUL sia nelle aree bianche che grigie.

“La banda ultra larga è una delle grandi scommesse per la competitività e la coesione del Paese. La riunione odierna del CoBul ha ribadito l’impegno del governo all’accelerazione dell’infrastruttura ed alla diffusione dell’accesso digitale attraverso i voucher. Come Mise abbiamo proposto una riunione mensile del CoBul per monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori e convocheremo le amministrazioni competenti per risolvere le criticità burocratiche che ci sono, così da accelerare l’attuazione del progetto. In parallelo il Ministero avvierà contatti con la Commissione Europea per chiarire gli aspetti regolatori e con le Regioni e le altre amministrazioni per definire i voucher che faciliteranno l’accesso a imprese e cittadini e a scuole, ospedali, centri per l’impiego. Dobbiamo comunicare le potenzialità della banda ultra larga e la sua capacità di cambiare in meglio la vita delle persone e delle imprese ancora di più. C’è, insomma, bisogno di far entrare questa infrastruttura ‘dentro’ le amministrazioni e tra i cittadini e le imprese, farne sentire ancora di più la centralità per il nostro futuro. Lavoriamo in questa direzione” ha osservato il sottosegretario allo sviluppo economico, Gian Paolo Manzella.