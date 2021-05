Banda ultralarga, Infratel dà il via alla nuova mappatura della copertura in Italia

Prende ufficialmente il via la nuova mappatura dell'Italia da parte di Infratel. La società controllata dal MEF ha infatti annunciato di aver pubblicato la lettera agli operatori per iniziare ufficialmente i lavori.

Sulla base dell'incarico ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, Infratel si è impegnata ad aggiornare la mappatura della copertura sul territorio nazionale per le reti a banda ultralarga, in linea con quanto previsto dagli "orientamenti dell’unione Europea relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a Banda Larga”.

Questo aggiornamento abbraccerà tutte le aree del Paese, ad eccezione di quelle che sono già oggetto di intervento pubblico. L'obiettivo è verificare il mantenimento degli impegni di copertura assunti dagli operatori che hanno risposto all'avviso della mappatura pubblicato nel 2020. Infratel mira anche ad ottenere riscontro dei nuovi interventi attuati o pianificati per il prossimo quinquennio.

Sulla base degli esiti di tale mappatura, saranno pianificati i nuovi interventi pubblici. "I piani dichiarati dagli operatori dovranno essere chiaramente riferibili a decisioni strategiche ed esecutive, adottate dai competenti organi di indirizzo e gestione degli operatori, e indicare anche le coperture di rete attuali" osserva Infratel.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un incremento della lista dei comuni coperti dalla banda ultralarga, che secondo i dati di Infratel di Aprile 2021 è disponibile in oltre 2000 comuni.