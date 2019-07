Banda ultralarga: Infratel e TIM insieme per l'utilizzo della fibra pubblica in 600 comuni

Tempo di accordi per TIM. Dopo la storica partnership con Vodafone per il 5G, l'operatore telefonico italiano annuncia quest'oggi una partnership con Infratel per l'utilizzo della infrastrutture pubbliche della banda ultralarga in otto regioni (Abruzzo, Sardegna, Toscana, Puglia, Calabria, Lazio, Lombardia e Marche).

Il tutto avrà un impatto su circa 600 comuni, in cui l'operatore accelererà lo sviluppo delle reti ultrabroadband nelle aree a fallimento di mercato non oggetto in passati di bandi.

L’accordo consentirà di realizzare un programma di attività, da condividere con le Regioni ed i Comuni interessati dall’intervento. Verrà anche predisposta una road map di attivazioni da parte di TIM conseguenti alla consegna della fibra ottica da Infratel, che garantirà date di attivazioni certe.

L’intesa rappresenta una virtuosa sinergia tra pubblico e privato per superare il digital divide nel nostro Paese, in coerenza con la strategia nazionale per la diffusione della banda ultralarga, e prevede un acquisto rilevante da parte di TIM di infrastrutture di fibra spenta realizzate da Infratel. TIM utilizzerà tali infrastrutture per portare la banda ultralarga nei comuni individuati dal progetto.

L'accordo prevede diritti d'uso quindicennali e si inserisce nel contratto siglato tra TIM ed Infratel nel Novembre del 2018.

“Il MiSE esprime soddisfazione per la firma di un accordo che permette l'attivazione dei servizi di banda ultralarga da parte di un operatore, laddove è stata posta la fibra pubblica finanziata interamente dallo Stato. Cittadini e imprese potranno godere dei benefici dell'alta velocità. L'intervento, che riguarda più di 1 milione di residenti nei 600 Comuni, risolve un’annosa situazione”, ha dichiarato Marco Bellezza, Consigliere giuridico per le comunicazioni e l’innovazione digitale del Ministro Luigi Di Maio.