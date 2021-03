Banda ultralarga, il ministro Giorgetti: 'sbloccare rete unica e rivedere piano BUL'

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Commissione Trasporti e TLC della Camera ha fatto il punto sullo stato dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture della banda ultralarga, e, sulla scia di quanto affermato dal ministro Colao, ha sottolineato le priorità.

Anche Giorgetti infatti ha evidenziato la necessità di rivedere e correggere il Piano BUL, allo scopo di recuperare i ritardi accumulati negli anni. Inoltre, secondo l'ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è anche necessario sbloccare lo stallo che si è creato sul progetto di rete unica delle tlc.

Secondo Giorgetti “occorre quanto prima un chiarimento definitivo in primo luogo con gli azionisti delle parti in causa sulla concreta realizzabilità. Da troppo tempo assistiamo a una situazione di stallo che non giova al Paese in quanto determina sovrapposizioni e duplicazioni degli investimenti effettuati dagli operatori". In quest'ottica però sarà necessario un intervento dello Stato per lo sblocco della partita, con l'obiettivo di "garantire a tutti i cittadini l'accesso alla rete ad alta velocità".

Sui ritardi del piano BUL, Giorgetti osserva che "sono in larga parte attribuibili a difetti d'impostazione del Piano, che trascurava vincoli amministrativi burocratici che hanno rallentato la realizzazione di alcuni investimenti". Ecco perchè "occorre rimuovere al più presto i ritardi e completare con le opportune correzioni il Piano. In generale, per facilitare lo sviluppo delle infrastrutture digitali si dovrà lavorare ad alcune semplificazioni normative, con particolare riguardo alla possibilità di ricorrere a tecniche di scavo a bassa intensità ambientale, anche attraverso eventuali correzioni al Codice delle comunicazioni elettroniche, e semplificare gli adempimenti connessi alla presentazione delle istanze comuni per l’avvio dei lavori".

Il Governo intende anche accelerare sulla fase II del bonus per la banda ultralarga, con lo stanziamento di 900 milioni di Euro destinati a circa due milioni di famiglie ed un milione di PMI.

Infine, per quanto riguarda il recovery plan, Giorgetti ha spiegato che insieme a Colao sono state richieste più risorse per il 5G.