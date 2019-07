La banda ultralarga di Open Fiber arriva a Novara: cablate 37mila case

A pochi giorni dall'arrivo a Foggia, Open Fiber annuncia di aver cablato 37mila case, per un totale di 180 chilometri di cavi posati a fronte di un investimento di 16 milioni di Euro.

La copertura è stata effettuata in modalità FTTH (Fiber To The Home), che supporta tutte le più moderne tecnologie esistenti.

Nel comunicato diffuso, la società partecipata da Enel e Cassa Depositi e Prestidi dello Stato annuncia di aver concluso la copertura secondo il piano di sviluppo concordato con il comune di Novara, ed ha anche svelato che stanno proseguendo i lavori di riasfaltatura e riqualificazione delle strade interessate dai lavori di cablaggio, che termineranno nei prossimi mesi.

Il 40% dell'infrastruttura è stata realizzata utilizzando le tubature esistenti, aeree o interrate. La banda ultralarga di Open Fiber rappresenta un asset strategico in quanto consentirà ai cittadini di viaggiare fino ad 1 Gigabit al secondo ed abilita servizi innovativi anche per enti ed imprese.

Open Fiber sta anche studiando l'estensione del piano di copertura in fibra ottica anche nella parte di centro storico della città non ancora cablato. Nelle prossime settimane la società valuterà la fattibilità del collegamento in base alla disponibilità anche commerciale delle strutture.

Una buona notizia dopo quella di ieri, secondo cui il cablaggio in Italia starebbe procedendo a rilento.